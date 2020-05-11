"Решил тренироваться впервые за семь недель, и это плохо кончилось": звезда тенниса достает соседей

Бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей во время карантина решил немного потренироваться возле собственного дома. Но закончилась эта затея плохо. Ранее мы сообщали, что в конце апреля Маррей стал победителем виртуального теннисного турнира в Мадриде.
Какое-то время Маррей работал во дворе своего особняка над форхендом и бекхендом, отбивая мяч в специально установленный возле забора стенд. Однако слишком увлекся, поднял мячик слишком высоко и перебил его в соседский двор. Звона разбитого стекла слышно не было, но вряд ли соседи теннисиста сильно обрадовались.
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"Впервые за семь недель поработал над форхендом и бекхендом. И это плохо кончилось", – прокомментировал ситуацию Энди.
Отметим, что Энди и его семья живут в графстве Суррей, в особняке стоимостью 5 миллионов фунтов стерлингов, так что и соседи там непростые. А ранее звездный теннисист предположил, что мог переболеть коронавирусом.
"Четыре недели назад я два-три дня чувствовал себя не очень хорошо. Так что за несколько дней до начала карантина я самоизолировался. Многие люди, с которыми я разговаривал, замечали у себя некоторые симптомы заболевания, но сложно точно сказать, заражен ты на самом деле или нет. А тесты нужно беречь для людей, которые оказались в более серьезном положении, и для медицинских работников", – сказал Маррей.
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