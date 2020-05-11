Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 26,82
28,91
  1. Новости спорта
  2. Новости тенниса

"Решил тренироваться впервые за семь недель, и это плохо кончилось": звезда тенниса достает соседей

11 мая, 15:29

Елена Павлова

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей во время карантина немного размялся возле дома

Бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей во время карантина решил немного потренироваться возле собственного дома. Но закончилась эта затея плохо. Ранее мы сообщали, что в конце апреля Маррей стал победителем виртуального теннисного турнира в Мадриде.

Какое-то время Маррей работал во дворе своего особняка над форхендом и бекхендом, отбивая мяч в специально установленный возле забора стенд. Однако слишком увлекся, поднял мячик слишком высоко и перебил его в соседский двор. Звона разбитого стекла слышно не было, но вряд ли соседи теннисиста сильно обрадовались.

Читайте также: "Теннис станет последним видом спорта, который вернется после пандемии": прогноз бывшего номера №1

"Впервые за семь недель поработал над форхендом и бекхендом. И это плохо кончилось", – прокомментировал ситуацию Энди.

INSTAGRAM

Реклама

Отметим, что Энди и его семья живут в графстве Суррей, в особняке стоимостью 5 миллионов фунтов стерлингов, так что и соседи там непростые. А ранее звездный теннисист предположил, что мог переболеть коронавирусом.

"Четыре недели назад я два-три дня чувствовал себя не очень хорошо. Так что за несколько дней до начала карантина я самоизолировался. Многие люди, с которыми я разговаривал, замечали у себя некоторые симптомы заболевания, но сложно точно сказать, заражен ты на самом деле или нет. А тесты нужно беречь для людей, которые оказались в более серьезном положении, и для медицинских работников", – сказал Маррей.

Смотрите также, как Свитолина с феерической победой стартовала на турнире в Монтеррее, который потом выиграла

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин соседи мяч теннисист тренировка Энди Маррей коронавирус

Источники: Сегодня|Спорт , Instagram

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Первые после коронавируса: названы спортсмены, которые вернут к жизни мировой теннис
Первые после коронавируса: названы спортсмены, которые вернут к жизни мировой теннисТеннис
Беременная Баюл, сексуальная Свитолина и
Беременная Баюл, сексуальная Свитолина и "корабль" Ломаченко: откровения звезд спорта – на карантинеДругие
Лунин почернел до неузнаваемости, а девушка из ММА
Лунин почернел до неузнаваемости, а девушка из ММА "приручила" экскаватор: сюрпризы звезд спорта на карантинеФутбол
Пикник на балконе, горшок Ризатдиновой и первая тренировка Лунина: соцсети звезд спорта в День матери
Пикник на балконе, горшок Ризатдиновой и первая тренировка Лунина: соцсети звезд спорта в День материДругие
"Если бы Ломаченко и Усик были адекватными...": украинский теннисист высказал свое мнение о боксерахБокс
"Мы не знаем, какие будут последствия": первая ракетка Украины – о вакцине от коронавирусаТеннис

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...