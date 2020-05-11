"Решил тренироваться впервые за семь недель, и это плохо кончилось": звезда тенниса достает соседей

Бывшая первая ракетка мира Энди Маррей во время карантина немного размялся возле дома

Бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей во время карантина решил немного потренироваться возле собственного дома. Но закончилась эта затея плохо. Ранее мы сообщали, что в конце апреля Маррей стал победителем виртуального теннисного турнира в Мадриде.

Какое-то время Маррей работал во дворе своего особняка над форхендом и бекхендом, отбивая мяч в специально установленный возле забора стенд. Однако слишком увлекся, поднял мячик слишком высоко и перебил его в соседский двор. Звона разбитого стекла слышно не было, но вряд ли соседи теннисиста сильно обрадовались.

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"Впервые за семь недель поработал над форхендом и бекхендом. И это плохо кончилось", – прокомментировал ситуацию Энди.

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Отметим, что Энди и его семья живут в графстве Суррей, в особняке стоимостью 5 миллионов фунтов стерлингов, так что и соседи там непростые. А ранее звездный теннисист предположил, что мог переболеть коронавирусом.

"Четыре недели назад я два-три дня чувствовал себя не очень хорошо. Так что за несколько дней до начала карантина я самоизолировался. Многие люди, с которыми я разговаривал, замечали у себя некоторые симптомы заболевания, но сложно точно сказать, заражен ты на самом деле или нет. А тесты нужно беречь для людей, которые оказались в более серьезном положении, и для медицинских работников", – сказал Маррей.

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