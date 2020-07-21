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Рестарт теннисного сезона вновь перенесли и назвали причины

21 июля, 19:10

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

В США продолжает бушевать коронавирус и летает мало самолетов

Возобновление профессиональных соревнований по теннису опять откладывается. Сезон, который был прерван Ассоциацией теннисистов-профессионалов (АТР) еще в марте, теперь рестартует не ранее 22 августа. К слову, на днях легендарный Роджер Федерер рассказал, когда завершит карьеру.

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Ожидалось, что первым после длительного карантина будет турнир АТР в Вашингтоне, запланированный с 14 по 21 августа. Однако сегодня стало известно, что и его отменили. Об этом написало американское издание The New York Times, получив информацию от организаторов соревнования. В качестве причин отмены назвали не только пандемию коронавируса, но и запрет на международные перелеты в США.

Поэтому теперь рестарт сезона намечен на 22 августа, когда начнется турнир серии Masters в Нью-Йорке. Кстати, туда его перенесли из Цинциннати. А вот у женщин сезон WTA должен возобновиться значительно раньше – уже 3 августа в итальянском Палермо.

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