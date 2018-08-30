"Революции" из-за "стриптиза" теннисистки на корте не будет: перед Корне извинились

Руководители Открытого чемпионата США принесли извинения французской теннисистке Ализе Корне, которой в матче первого круга US Open против шведки Йоханны Ларссон было вынесено предупреждение. Причиной такого поступка судьи на вышке стал тот факт, что Корне, выйдя с перерыва между сетами на корт, обнаружила, что ее майка надета задом наперед. Француженка, находясь на линии подачи, переодела футболку, за что была предупреждена.

"Обычно, когда я надеваю свою одежду, делаю это правильно. Поэтому, когда я вышла на 10-минутный перерыв и мне пришлось бежать назад, потому что я опаздывала к началу третьего сета, я просто быстро надела свою футболку и не увидела, что сделала это неправильно. Это была ошибка одного человека, и это не связано с WTA, USTA, US Open. Я хочу, чтобы все это поняли. Думаю, судья, вероятно, был ошеломлен ситуацией. Знаете, жара была на улице. Может быть, он просто принял неправильное решение. Конечно, я была удивлена, когда я просто очень быстро переодела футболку, а он сделал мне предупреждение. Это было неожиданно и довольно странно. Он настоял на своем решении, а я продолжала играть и пыталась выиграть встречу", – рассказала Корне.

Боссы US Open поспешили прояснить ситуацию, выразив сожаление по поводу вынесенного Корне предупреждения.

"Все игроки имеют право переодеться, находясь на своем месте для отдыха около корта. Это не рассматривается как нарушение регламента. Мы сожалеем, что Ализе Корне было вынесено предупреждение. Теннисистки также могут сменить футболку, если того пожелают, в более уединенном месте около корта", – говорится в заявлении.

"Когда я пришла утром в раздевалку, многие игроки подошли ко мне. Мне было очень приятно, что они меня поддержали. Все были очень напуганы, что я могу получить штраф, я тоже испугалась, что могу получить предупреждение за неспортивное поведение. Коллеги поддерживали меня и говорили, что если меня оштрафуют, то они все вместе устроят революцию", – поделилась Корне, отметив, что поскольку ей быстро принесли извинения, то никакой проблемы нет.

Корне завершила борьбе на кортах Нью-Йорка в первом круге, уступив Ларссон в трех сетах.