Резкое падение Свитолиной: Элина вылетает из пятерки лучших теннисисток мира

Раннее поражение на турнире в Таиланде опустит украинку с четвертого на шестое место мирового рейтинга

Элина Свитолина / Фото: Reuters

Первая ракетка Украины Элина Свитолина опустится в обновленном рейтинге WTA на две строчки. Сейчас украинка находится на четвертом месте, но из-за раннего вылета с турнира в Хуахине "упадет" на шестое. Напомним, Свитолина покинула Отрытый чемпионат Тайланда в четветьфинале, проиграв 84-му номеру мирового рейтинга японке Нао Хибино – 4:6, 2:6.

Элина Свитолина / Фото: Reuters

В ближайшем рейтинге от 17 февраля Элина Свитолина потеряет очки за прошлогоднее участие на турнире в Дохе – 185 очков, а засчитают Элине 60 баллов, полученных в Хуахине. Вперед украинка пропустит швейцарку Белинду Бенчич и канадку Бьянку Андрееску.

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Отметим, что следующим турниром для Элины Свитолиной станут соревнования в Дубае с 17 по 22 февраля. Первоначально Элина не заявилась на этот турнир – как оказалось, она забыла подать заявку, но организаторы дали ей "wild card".

"Я буду там играть, – заявила ранее Элина Свитолина. – На самом деле, я просто забыла заявиться на турнир. О том, что меня нет в заявке, я прочитала в новостях. Я была как раз в Австралии и в Twitter кто-то меня отметил в этой новости. И я думаю, мол, как не буду играть? Но организаторы дали мне wild card. Это же мой любимый турнир. Там я дважды побеждала"

Смотрите, как Свитолина выигрывала последний крупный турнир в своей карьере

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