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"Результат забудется, а впечатление останется!": поступок украинского теннисиста отметили в АТР

20 июня, 13:34

Fair play от Сергея Стаховского на турнире в Германии: украинец отдал свой "челлендж" сопернику

Сергей Стаховский
Сергей Стаховский. Фото: AFP

Лучший по рейтингу украинский теннисист Сергей Стаховский в среду проиграл свой матч второго раунда турнира АТР в немецком Халле. Поединок против француза Пьера-Юга Эрбера завершился со счетом 6:2, 6:7, 4:6. Несмотря на поражение, Стаховский заработал уважение от фанатов за свой поступок.

"Поступок дня. Украинец Сергей Стаховский играл матч против француза Эрбера на крупном турнире АТР в Германии. Тяжелый, трехсетовый, напряженный... В какой-то момент француз не согласился с решением линейного арбитра, но у него закончились попытки, чтобы взять повтор. И тогда Сергей отдал сопернику свой "челлендж". Эрбер оказался прав, он в итоге и выиграл этот матч. Но в этом случае, результат забудется, а впечатление останется! Fair play от украинца уже отметили в АТР", – описал этот момент на турнире в Германии теннисный комментатор Евгений Смертенко в Facebook.

За выход во второй круг турнира в Халле Стаховский заработал 28 600 евро призовых. В рейтинге АТР Стаховский на данный момент занимает 123-е место, он – первая ракетка Украины. Пьер-Юг Эрбер – шестая ракетка Франции, в мире он на 43-м месте.

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Матч Стаховского и Эрбера также запомнился травмой боллбоя – одного из мальчиков, подающих мячи теннисистам. В начале второго сета боллбой поскользнулся, а после оказания первой помощи его увезли с корта в кресле.

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Тег теннисист, Сергей Стаховский

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Сегодня|Спорт

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