Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,26
29,64
  1. Новости спорта
  2. Новости тенниса

Резвимся дома: украинская теннисистка продемонстрировала реакцию с прыжками на "лесенке"

12 апреля, 16:05

Вадим Авдасев

Леся Цуренко старается не унывать и находит развлечения в домашних условиях

Во время карантина спортсмены продолжают развлекаться, кто как может. Одна из лучших украинских теннисисток Леся Цуренко сейчас находится в Киеве и придумывает себе различные упражнения. К слову, вчера Цуренко ответила о своей личной жизни.

Уроженка Волыни периодически выходит на улицу, но с учетом новых реалиий. Читайте, как Цуренко гуляет по Киеву в новом дресс-коде. А в квартире Леся решила немного повеселиться и выполнить довольно известное упражнение "лесенка", при этом она еще и ловила теннисные мячики. Забавное видео Цуренко подписала на английском:

"Когда ты хочешь немного повеселиться во время тренировки".

INSTAGRAM

Читайте обзор соцсетей украинских спортсменов 12 апреля: сексуальная Бех, уставшая Свитолина, Пасха от Костюк и стихи от СаШо.

В тренде
От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клуба

Сейчас Цуренко занимает 139-е место в мировом рейтинге, хотя еще в феврале прошлого года находилась на 23-м. В этом сезоне успела восемь матчей выиграть и в пяти уступила. За свою карьеру она заработала более 4,5 миллиона долларов призовых.

Смотрите, как украинки побеждали на старте Открытого чемпионата Австралии-2020

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин теннис Леся Цуренко тренировка

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
"Я носить электронный ошейник не буду": против коронавирусной слежки в России выступил звездный теннисистТеннис
"Мама посоветовала вызвать скорую": украинская теннисистка "заперта" с температурой в АвстралииТеннис
Что делать на карантине: подборка лучших фильмов о спорте
Что делать на карантине: подборка лучших фильмов о спортеДругие
"Пишите в личку. Оставлю вам хлеб у порога": звезда спорта требует просьб от тех, кому тяжелоТеннис
"Экономлю деньги на одежде": победительница Уимблдона снялась абсолютно обнаженнойТеннис

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...