Резвимся дома: украинская теннисистка продемонстрировала реакцию с прыжками на "лесенке"

Леся Цуренко старается не унывать и находит развлечения в домашних условиях

Во время карантина спортсмены продолжают развлекаться, кто как может. Одна из лучших украинских теннисисток Леся Цуренко сейчас находится в Киеве и придумывает себе различные упражнения. К слову, вчера Цуренко ответила о своей личной жизни.

Уроженка Волыни периодически выходит на улицу, но с учетом новых реалиий. Читайте, как Цуренко гуляет по Киеву в новом дресс-коде. А в квартире Леся решила немного повеселиться и выполнить довольно известное упражнение "лесенка", при этом она еще и ловила теннисные мячики. Забавное видео Цуренко подписала на английском:

"Когда ты хочешь немного повеселиться во время тренировки".

INSTAGRAM

Читайте обзор соцсетей украинских спортсменов 12 апреля: сексуальная Бех, уставшая Свитолина, Пасха от Костюк и стихи от СаШо.

В тренде От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клуба

Сейчас Цуренко занимает 139-е место в мировом рейтинге, хотя еще в феврале прошлого года находилась на 23-м. В этом сезоне успела восемь матчей выиграть и в пяти уступила. За свою карьеру она заработала более 4,5 миллиона долларов призовых.

Смотрите, как украинки побеждали на старте Открытого чемпионата Австралии-2020

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама