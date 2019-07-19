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Роджер Федерер готовится установить рекорд на арене для корриды

19 июля, 22:00

Теннисист собрался в турне по Латинской Америке и может собрать рекордную аудиторию на своем матче

Федерер играл в финале Уимблдона-2019
Федерер играл в финале Уимблдона-2019. Фото: AFP

Швейцарский теннисист Роджер Федерер в скором времени отправится в тур по Латинской Америке ради серии выставочных матчей. Федерер посетит Мексику, где выступит на арене "Пласа Мексико". Она считается крупнейшей в мире ареной для корриды и вмещает около 42 тысячи человек.

На данный момент рекордная аудитория на теннисном поединке составляет 35 681 человек, собравшаяся на выставочный матч Ким Клийстерс и Серены Уильямс в 2010 году. Поэтому у Федерера есть шанс побить это достижение, если в Мексике придет полный стадион.

В рамках турне Федерер посетит также Аргентину, Чили и Колумбию.

Напомним, что Роджер Федерер дошел до финала Уимблдона, где уступил Новаку Джоковичу. В этом матче впервые в истории Уимблдона в решающем сете был сыгран тай-брейк. Правило вступило в силу с 2019 года и пригодилось как раз в финале. Встреча продолжалась 4 часа 55 минут – это самый длинный финал Уимблдона в мужском одиночном разряде в истории.

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Тег теннис, теннисист, Серена Уильямс, Роджер Федерер, Ким Клийстерс

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sport24.ru

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