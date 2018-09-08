Роджер Федерер и Новак Джокович сыграют на Итоговом турнире ATP

Сегодня, 20:03

Определились уже три участника престижного соревнования в Лондоне

Роджер Федерер. Фото AFP
Роджер Федерер. Фото AFP

Швейцарский теннисист Роджер Федерер и Новак Джоковичиз Сербии квалифицировались на Итоговый турнир ATP. Соревнования примет Лондон с 11 по 18 ноября.

По итогам US Open Джокович гарантировал себе седьмую строчку в Чемпионской гонке АТР, а Федерер вошел в топ-20.

Поскольку швейцарец выиграл в этом сезоне "Большой Шлем" Australian Open, то сможет выступить в Лондоне, даже если закончит год ниже седьмого места (согласно правилам АТР, на Итоговом турнире резервируют место для теннисиста, взявшего "Шлем" и попавшего в топ-20).

Первым себе участие в Итоговом турнире ATP обеспечил испанский теннисист Рафаэль Надаль. Он сыграет в престижном соревновании в 14 раз подряд.

Ранее мы писали, что Надаль из-за травмы отказался продолжать полуфинальный матч на US Open. За победу на турнире "Большого Шлема" поборются дель Потро и Джокович.

Вчера Майк Брайан выиграл парный US Open и установил рекорд турниров "Большого Шлема". В финале турнира Брайан и Сок победили дуэт из Польши и Бразилии.

Ранее мы писали, что украинская теннисистка Элина Свитолина рассталась со своим тренером после US OpenОни начали сотрудничество в конце декабря 2016 года. Тогда украинка по окончании сезона рассталась с британским наставником Иеном Хьюзом, а в ее команду также вошел спарринг-партнер Эндрю Беттлс.
теннис, Новак Джокович, Роджер Федерер, Итоговый чемпионат АТР

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XSport

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