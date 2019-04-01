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Роджер Федерер первым в 2019 году выиграл два турнира

Сегодня, 10:00

Швейцарский теннисист стал победителем "Мастерса" в Майами

Роджер Федерер с трофеем
Роджер Федерер с трофеем. Фото: AFP
Роджер Федерер первым в 2019 году выиграл два турнира //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1b7/237/5ca1b7237e1cb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1b7/237/5ca1b7237e1cb.jpg Теннис Швейцарский теннисист стал победителем "Мастерса" в Майами

Роджер Федерер, завоевавший 101-й титул в карьере в одиночном разряде на турнире в Майами, стал первым игроком АТР и WTA в сезоне-2019, сумевшим выиграть более одного турнира.

До победы Федерера в Майами 19 турниров АТР выиграли 19 разных теннисистов, 14 турниров WTA – 14 спортсменок. Федерер 2 марта 2019 года выиграл турнир в Дубае, одолев в финале грека Стефаноса Циципаса (6:4, 6:4).

Федерер провел пятый финал "Мастерс" в Майами и в четвертый раз выиграл турнир. Чаще в Майами побеждали только серб Новак Джокович и американец Андре Агасси. Для Федерера это был 50-й финал "Мастерса", 28 из которых он выиграл. Это третий результат после испанца Рафаэля Надаля (33) и Джоковича (32).

Как сообщалось ранее, лучший теннисист Украины станет многодетным отцом: появилось фото беременной жены Сергея Стаховского.

Напомним, чтоРолан Гаррос увеличил призовой фонд: больше всего подняли гонорары квалифайерамЧемпионы в одиночном разряде – мужском и женском - получат по 2,3 миллиона евро (сумма выросла на 4,55%).

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Тег теннис, теннисист, Роджер Федерер, ATP

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sport24.ru

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