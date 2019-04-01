Роджер Федерер первым в 2019 году выиграл два турнира
Швейцарский теннисист стал победителем "Мастерса" в Майами
Роджер Федерер, завоевавший 101-й титул в карьере в одиночном разряде на турнире в Майами, стал первым игроком АТР и WTA в сезоне-2019, сумевшим выиграть более одного турнира.
До победы Федерера в Майами 19 турниров АТР выиграли 19 разных теннисистов, 14 турниров WTA – 14 спортсменок. Федерер 2 марта 2019 года выиграл турнир в Дубае, одолев в финале грека Стефаноса Циципаса (6:4, 6:4).
Федерер провел пятый финал "Мастерс" в Майами и в четвертый раз выиграл турнир. Чаще в Майами побеждали только серб Новак Джокович и американец Андре Агасси. Для Федерера это был 50-й финал "Мастерса", 28 из которых он выиграл. Это третий результат после испанца Рафаэля Надаля (33) и Джоковича (32).
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