Роджер Федерер первым в 2019 году выиграл два турнира

Швейцарский теннисист стал победителем "Мастерса" в Майами

Роджер Федерер с трофеем. Фото: AFP

Роджер Федерер первым в 2019 году выиграл два турнира //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1b7/237/5ca1b7237e1cb.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1b7/237/5ca1b7237e1cb.jpg 2019-04-01T10:00:57+03:00 Теннис Швейцарский теннисист стал победителем "Мастерса" в Майами

Роджер Федерер, завоевавший 101-й титул в карьере в одиночном разряде на турнире в Майами, стал первым игроком АТР и WTA в сезоне-2019, сумевшим выиграть более одного турнира.

До победы Федерера в Майами 19 турниров АТР выиграли 19 разных теннисистов, 14 турниров WTA – 14 спортсменок. Федерер 2 марта 2019 года выиграл турнир в Дубае, одолев в финале грека Стефаноса Циципаса (6:4, 6:4).

Федерер провел пятый финал "Мастерс" в Майами и в четвертый раз выиграл турнир. Чаще в Майами побеждали только серб Новак Джокович и американец Андре Агасси. Для Федерера это был 50-й финал "Мастерса", 28 из которых он выиграл. Это третий результат после испанца Рафаэля Надаля (33) и Джоковича (32).

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