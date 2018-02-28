Роджер Федерер признан спортсменом года по версии Laureus

Теннисист получил почетную награду в шестой раз в своей карьере

Швейцарский теннисист Роджер Федерер признан спортсменом года по версии академии Laureus. Торжественная церемония вручения наград Laureus Awards прошла во вторник в Монако.

Помимо Федерера, который в шестой раз получил награду Laureus, на звание спортсмена года были номинированы португальский футболист мадридского "Реала" Криштиану Роналду, испанский теннисист Рафаэль Надаль и три британца – велогонщик Крис Фрум, пилот Формулы-1 Льюис Хэмилтон и легкоатлет Мо Фара.

Федерер в 2017 году выиграл семь турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), включая два турнира серии Большого шлема – Открытый чемпионат Австралии и Уимблдон. В октябре после победы на домашнем турнире в Базеле 36-летний швейцарец вышел на второе место по количеству завоеванных трофеев среди игроков Открытой эры тенниса. На данный момент в его активе 97 выигранных турниров ATP среди одиночников, в том числе 20 из серии Большого шлема.

Напомним, что в этом месяце Роджер Федерер получил награду "Самый старый №1 в истории".

А в прошлом году тренер Надаля признал, что лучший теннисист мира – Федерер. Тони Надаль назвал швейцарца лучшим игроком в истории большого тенниса.