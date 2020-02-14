Роджер Федерер, скорее всего, пропустит все грунтовые турниры перед "Ролан Гаррос"

Швейцарский теннисист не планирует играть в Испании и Риме

Роджер Федерер / Фото: Reuters

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Роджер Федерер, скорее всего, максимально сократит грунтовый сезон и выступит только на Открытом чемпионате Франции. Об этом сообщил известный швейцарский журналист Рене Штауффер.

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"Только что получил подтверждение от Тони Годсика. Слухи, что Роджер выступит на "Мастерсах" в Риме и Мадриде, не соответствуют действительности. Вероятно, на грунте он сыграет только на "Ролан Гаррос", – написал журналист у себя в Twitter.

В 2019-м Роджер стал четвертьфиналистом римского и мадридского "Мастерсов", а затем дошел до полуфинала "Ролан Гаррос".

Ранее мы рассказывали, что Федерер и Надаль собрали в Африке десятки тысяч и установили небывалый рекорд. Выставочный благотворительный матч между швейцарским теннисистом Роджером Федерером и испанцем Рафаэлем Надалем, прошедший 7 февраля в столице ЮАР, Кейптауне, установил мировой рекорд по посещаемости.

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