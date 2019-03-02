Роджер Федерер выиграл 100-й турнир в карьере: он второй в истории по этому показателю

Швейцарский теннисист в финале турнира в Дубае обыграл грека Стефаноса Циципаса

Роджер Федерер. Фото: AFP

Роджер Федерер выиграл 100-й турнир в карьере: он второй в истории по этому показателю //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ab9/20a/5c7ab920a6dc0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ab9/20a/5c7ab920a6dc0.jpg 2019-03-02T19:18:15+02:00 Теннис Швейцарский теннисист в финале турнира в Дубае обыграл грека Стефаноса Циципаса

Швейцарец Роджер Федерер стал победителем теннисного турнира в Дубае (ОАЭ), призовой фонд которого превышает 2,7 миллиона долларов. В субботнем финале Федерер, посеянный под вторым номером, нанес поражение пятой ракетке турнира греку Стефаносу Циципасу со счетом 6:4, 6:4. На корте соперники провели 1 час 10 минут.

Выигранный трофей АТР стал для 37-летнего Федерера сотым в карьере. Рекордсменом по этому показателю является американец Джимми Коннорс, на счету которого 109 титулов, Федерер идет вторым. Из действующих теннисистов ближе других к этой отметке подобрался Рафаэль Надаль – 80 побед.

Теннисисты и количество титулов АТР:

Джимми Коннорс (США) – 109 Роджер Федерер (Швейцария) – 100 Иван Лендл (Чехия) – 94 Рафаэль Надаль (Испания) – 80 Джон Макинрой (США) – 77 Новак Джокович (Сербия) – 73 Пит Сампрас (США) – 64 Бьорн Борг (Швеция) – 64 Гильермо Вилас (Аргентина) – 62 Андре Агасси (США) – 60

Ранее мы писали, что испанец Рафаэль Надаль раскритиковал австралийца Ника Кирьоса после их матча во втором раунде соревнований в Акапулько (Мексика). Кирьос выиграл со счетом – 3:6, 7:6 (7:2), 7:6 (8:6), отыграв по ходу решающего тай-брейка три матчбола.

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