Роджер Федерер выиграл 100-й турнир в карьере: он второй в истории по этому показателю
Швейцарский теннисист в финале турнира в Дубае обыграл грека Стефаноса Циципаса
Швейцарец Роджер Федерер стал победителем теннисного турнира в Дубае (ОАЭ), призовой фонд которого превышает 2,7 миллиона долларов. В субботнем финале Федерер, посеянный под вторым номером, нанес поражение пятой ракетке турнира греку Стефаносу Циципасу со счетом 6:4, 6:4. На корте соперники провели 1 час 10 минут.
Выигранный трофей АТР стал для 37-летнего Федерера сотым в карьере. Рекордсменом по этому показателю является американец Джимми Коннорс, на счету которого 109 титулов, Федерер идет вторым. Из действующих теннисистов ближе других к этой отметке подобрался Рафаэль Надаль – 80 побед.
Теннисисты и количество титулов АТР:
- Джимми Коннорс (США) – 109
- Роджер Федерер (Швейцария) – 100
- Иван Лендл (Чехия) – 94
- Рафаэль Надаль (Испания) – 80
- Джон Макинрой (США) – 77
- Новак Джокович (Сербия) – 73
- Пит Сампрас (США) – 64
- Бьорн Борг (Швеция) – 64
- Гильермо Вилас (Аргентина) – 62
- Андре Агасси (США) – 60
Ранее мы писали, что испанец Рафаэль Надаль раскритиковал австралийца Ника Кирьоса после их матча во втором раунде соревнований в Акапулько (Мексика). Кирьос выиграл со счетом – 3:6, 7:6 (7:2), 7:6 (8:6), отыграв по ходу решающего тай-брейка три матчбола.
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