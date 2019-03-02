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Роджер Федерер выиграл 100-й турнир в карьере: он второй в истории по этому показателю

Сегодня, 19:18

Швейцарский теннисист в финале турнира в Дубае обыграл грека Стефаноса Циципаса

Роджер Федерер
Роджер Федерер. Фото: AFP
Роджер Федерер выиграл 100-й турнир в карьере: он второй в истории по этому показателю //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ab9/20a/5c7ab920a6dc0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ab9/20a/5c7ab920a6dc0.jpg Теннис Швейцарский теннисист в финале турнира в Дубае обыграл грека Стефаноса Циципаса

Швейцарец Роджер Федерер стал победителем теннисного турнира в Дубае (ОАЭ), призовой фонд которого превышает 2,7 миллиона долларов. В субботнем финале Федерер, посеянный под вторым номером, нанес поражение пятой ракетке турнира греку Стефаносу Циципасу со счетом 6:4, 6:4. На корте соперники провели 1 час 10 минут.

Выигранный трофей АТР стал для 37-летнего Федерера сотым в карьере. Рекордсменом по этому показателю является американец Джимми Коннорс, на счету которого 109 титулов, Федерер идет вторым. Из действующих теннисистов ближе других к этой отметке подобрался Рафаэль Надаль – 80 побед.

Теннисисты и количество титулов АТР:

  1. Джимми Коннорс (США) – 109
  2. Роджер Федерер (Швейцария) – 100
  3. Иван Лендл (Чехия) – 94
  4. Рафаэль Надаль (Испания) – 80
  5. Джон Макинрой (США) – 77
  6. Новак Джокович (Сербия) – 73
  7. Пит Сампрас (США) – 64
  8. Бьорн Борг (Швеция) – 64
  9. Гильермо Вилас (Аргентина) – 62
  10. Андре Агасси (США) – 60

Ранее мы писали, что испанец Рафаэль Надаль раскритиковал австралийца Ника Кирьоса после их матча во втором раунде соревнований в Акапулько (Мексика). Кирьос выиграл со счетом – 3:6, 7:6 (7:2), 7:6 (8:6), отыграв по ходу решающего тай-брейка три матчбола.

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Тег теннисист, Роджер Федерер

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Сегодня|Спорт

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