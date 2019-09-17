Роджер Федерер заговорил о завершении карьеры

Роджер Федерер готов играть еще год / Фото: AFP

Легендарный швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился планами на будущее. По словам 38-летнего спортсмена, 2020 год может стать последним в его карьере.

"Внутри себя я решил, что хочу сыграть на еще одном Уимблдоне. Сейчас я занят тем, что размышляю над участием в Олимпиаде в Токио. Я уже обсуждал это со своей командой и спросил, как они смотрят на это. Разговаривал со своей супругой. Я обязательно приму решение в течение следующих нескольких недель. Для меня просто важно сыграть серию турниров и насладиться перерывом, а также уделить достаточно времени семье", – цитирует Федерера Tennis Head.

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Роджер Федерер сейчас занимает 3-е место в рейтинге ATP. Он обладатель множества рекордов, включая 20 титулов на турнирах "Большого шлема" и 310 недель в сумме на первом месте в мировом рейтинге (237 недель подряд); олимпийский чемпион 2008 года в мужском парном разряде; 16 июля 2017 года стал первым в истории тенниса 8-кратным чемпионом Уимблдонского турнира среди мужчин в одиночном разряде; шестикратный победитель Итогового Турнира ATP в одиночном разряде; победитель 110 турниров ATP (из них 102 в одиночном разряде); обладатель Кубка Дэвиса 2014 года в составе национальной сборной Швейцарии. На корте заработал 123,6 млн долларов призовых.

Многими экспертами, тренерами, игроками и болельщиками признается лучшим теннисистом в истории.

Ранее мы писали, что Федерер отобрался на Итоговый чемпионат АТР. Турнир пройдет в Лондоне с 10 по 17 ноября. Призовой фонд турнира составит $8,5 млн. Прошлогодним победителем является немец Александр Зверев.

Напомним, женский Итоговый турнир выиграла украинка Элина Свитолина:

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