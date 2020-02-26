Россиянка Мария Шарапова заявила о завершении карьеры в 32 года

5-кратная победительница турниров Большого шлема так и не смогла вернуться на прежний уровень после допинг-скандала

Знаменитая российская теннисистка Мария Шарапова завершила спортивную карьеру. Об этом она написала в среду в своей колонке в издании Vanity Fair. "Теннис – я говорю прощай", – заявила 32-летняя спортсменка.

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Мария Шарапова начала свою профессиональную спортивную карьеру в 2000 году, когда ей было 13 лет. Она была первой ракеткой мира и победила в пяти турнирах Большого шлема в одиночном разряде в 2004-2014 годах. Также Шарапова – одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым "карьерным шлемом" – выиграла все турниры Большого шлема, но в разные годы.

Россиянка Мария Шарапова / Фото: AFP Реклама

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Шарапова была одним из лидеров по рекламным заработкам среди спортсменов в мире. Ее карьера споткнулась на мельдонии – препарате, который был запрещен к использованию спортсменами.

7 марта 2016 года Шарапова на экстренной пресс-конференции объявила о применении допинга, а именно запрещенного с 1 января 2016 препарата мельдония, который содержался в принимаемом ею уже 10 лет препарате милдронате. Шарапову дисквалифицировали на два года.

После апелляции, поданной Шараповой, срок был сокращен до 15 месяцев, что позволило вернуться на корт 26 апреля 2017 года, так как суд признал, что Шарапова принимала мельдоний непреднамеренно, не для улучшения результатов.

Но после дисквалификации Шарапова так и не смогла выйти на свой былой уровень, в итоге решив завязать с теннисом.

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