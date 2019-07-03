Россиянка отказалась продолжать матч против лучшей теннисистки Украины
Россиянка была близка к победе, но вынуждена была сняться с матча из-за травмы
Первая ракетка Украину Элина Свитолина пробилась в третий круг турнира "Большого Шлема" Уимблдон. В матче второго раунда украинка встречалась с россиянкой Маргаритой Гаспарян. Первый сет Свитолина проиграла со счетом 5:7, а во втором при счете 5:5 россиянка получила травму ноги, она даже не могла согнуть ногу в колене. После помощи врачей она пыталась вернуться в игру, но проиграла гейм и в итоге отказалась продолжать борьбу.
Следующей соперницей Свитолиной станет греческая теннисистка Мария Саккари, посеянная под 31 номером.
Напомним, что в первом раунде Катерина Козлова проиграла на Уимблдоне "лаки-лузеру". Украинская теннисистка в двух сетах уступила Лорен Дэвис.
Также пройти первый круг Уимблдона не смогла Леся Цуренко. В двух сетах наша теннисистка проиграла Барборе Стрыцовой.
Кстати, организаторы Уимблдона отменили обращение к теннисисткам "миссис" и "мисс". Они считают в современном мира эти обращения – не корректны. Ранее аналогичным образом поступили и на Ролан Гаррос.
Ранее мы писали, что Элина Свитолина рассказала о продолжении романа с Монфисом: "У нас были взлеты и падения". Украинская теннисистка прокомментировала восстановление совместного аккаунта в Instagram.
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В двух сетах наша теннисистка проиграла Барборе Стрыцовой