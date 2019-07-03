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Россиянка отказалась продолжать матч против лучшей теннисистки Украины

3 июля, 15:46

Россиянка была близка к победе, но вынуждена была сняться с матча из-за травмы

украинка. Напомним
украинка. Напомним. Фото: AFP

Первая ракетка Украину Элина Свитолина пробилась в третий круг турнира "Большого Шлема" Уимблдон. В матче второго раунда украинка встречалась с россиянкой Маргаритой Гаспарян. Первый сет Свитолина проиграла со счетом 5:7, а во втором при счете 5:5 россиянка получила травму ноги, она даже не могла согнуть ногу в колене. После помощи врачей она пыталась вернуться в игру, но проиграла гейм и в итоге отказалась продолжать борьбу.

Следующей соперницей Свитолиной станет греческая теннисистка Мария Саккари, посеянная под 31 номером.

Напомним, что в первом раунде Катерина Козлова проиграла на Уимблдоне "лаки-лузеру". Украинская теннисистка в двух сетах уступила Лорен Дэвис.

Также пройти первый круг Уимблдона не смогла Леся Цуренко. В двух сетах наша теннисистка проиграла Барборе Стрыцовой.

Кстати, организаторы Уимблдона отменили обращение к теннисисткам "миссис" и "мисс". Они считают в современном мира эти обращения – не корректны. Ранее аналогичным образом поступили и на Ролан Гаррос. 

Ранее мы писали, что Элина Свитолина рассказала о продолжении романа с Монфисом: "У нас были взлеты и падения". Украинская теннисистка прокомментировала восстановление совместного аккаунта в Instagram.

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Тег теннис, Элина Свитолина, Уимблдон

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Сегодня|Спорт

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