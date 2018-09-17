Россиянка Шарапова досрочно завершила теннисный сезон

Сегодня, 20:45

31-летняя спортсменка не будет защищать титул в Тяньзине

Мария Шарапова. Фото AFP
Мария Шарапова. Фото AFP

24-я ракетка мира Мария Шарапова, в этом месяце сыгравшая в четвертом круге US Open, досрочно завершила сезон. 31-летняя теннисистка пропустит турниры в Пекине, Москве и Тяньзине, где ей предстояла защита титула. Новый сезон она планирует начать в январе на турнире в китайском Шэньчжэне.

Напомним, что Шарапова в этом году играла первый полный сезон после допинговой дисквалификации 2016-17 годов. Начав его в конце топ-60, она провела 11 турниров и вернулась в топ-25. В начале весны пятикратная чемпионка "Шлемов" впервые за 15 лет потерпела четыре поражения подряд, а ее лучшими результатами стали полуфинал "Премьера" в Риме и четвертьфинал Ролан Гаррос.

Напомним, на выходных сборная Украины обыграла Португалию в Первой группе Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса.

А первая ракетка Украины Элина Свитолина отпраздновала день рождения в Майами и провела выходной возле бассейна. Украинка во Флориде совмещает отдых с тренировками под руководством нового тренера.

Напомним, Элина Свитолина рассталась со своим бывшим тренером после US Open. Элина и Тьерри Асьон начали сотрудничество в конце декабря 2016 года. Тогда украинка по окончании сезона рассталась с британским наставником Иеном Хьюзом, а в ее команду также вошел спарринг-партнер Эндрю Беттлс.
теннис, Мария Шарапова

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