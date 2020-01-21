Российскую красавицу Марию Шарапову в Австралии "зачехлила" хорватка Донна Векич

Мария Шарапова / Фото: Reuters

Некогда лучшая теннисистка планеты, россиянка Мария Шарапова, на Открытом чемпионате Австралии 2020 года завершила свои выступления в первом же матче. Сегодня Маша уступила в двух партиях хорватке Донне Векич со счетом 3:6, 4:6. А вот лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина прошла во второй круг Australian Open, хотя победа далась ей непросто.

Нынче 32-летняя российская красавица находится лишь на 145-й позиции в табели о рангах. Тогда как Векич 23-летняя Векич – на 20-й. Во второй партии Шарапова повела в счете 4:1, но затем "сдулась" и позволила сопернице выиграть пять геймов подряд.

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После матча Мария немного пожаловалась на травмы и сказала, что не знает, вернется ли на корты Мельбурна еще.

"Я бы хотела вернуться на Australian Open, но я не могу сейчас сказать с полной ясностью. 12 месяцев – слишком большой срок для этого", – сказала россиянка.

Мария Шарапова: пресс-конференция после поражения на Australian Open-2020 Видео: Reuters

К слову, на прошлой неделе украинка Даяна Ястремская обыгрывала Донну Векич в четвертьфинале турнира в Аделаиде. Также теннисистки могут встретиться в феврале на Кубке Федерации, хотя хорваты пока что не включили Векич в заявку команды на турнир в Эстонии.

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