Рост заработков в спорте: в теннисе выросли в 2,5 раза, в биатлоне лишь на 3 тысячи

Директор "Ролан Гаррос", знаменитый в прошлом теннисист Ги Форже, сообщил, что призовой фонд турнира в этом году будет увеличен на 10% – с 36 до 39,2 миллиона евро. Призовые победителям одиночки, кстати, увеличат в меньшей степени, на 5% или 100 тысяч евро. Условный Федерер, а может, и наша Свитолина получат по $2,2 млн ($2,7 млн). При этом "Ролан Гаррос" остается самым бедным среди четырех турниров "Большого шлема", самых престижных в теннисе. Щедрее всех осыпает дензнаками US Open, где общий призовой фонд в прошлом году перевалил за полтинник – $50,4 млн, из них по $3,7 млн увезли чемпионы Анжелик Кербер и Станислас Вавринка. Это за две недели и 7 сыгранных матчей.

За последние 10 лет призовые на US Open выросли в два с половиной раза. В 2008-м чемпионы (все тот же Федерер!) получали по $1,5 млн. Мы пробежались по динамике призовых в других популярных видах спорта, и тенденция прослеживается очевидная. Богатые виды становятся мегабогатыми – бокс, футбол, баскетбол, Формула-1. А относительно скромные по доходам и прибавку за 10 лет получили весьма относительную. За победу на этапе Кубке мира по биатлону в 2008 платили 10 000 евро, за 10-летие призовая сумма выросла на 3 тысячи. В теннисе на эти 30% призовые поднимаются каждые два года. Деньги липнут к деньгам. Это вам подтвердит любой Флойд Мейвезер. У боксера по прозвищу Money был рекордный для спорта заработок за один день – $250 млн за бой с Пакьяо.

Еще нюанс: клубный футбол растет быстрее футбола сборных – премиальные в ЛЧ выросли в полтора раза больше, чем за победу на ЧМ.