"Рубка" за 57 миллионов долларов: Свитолина узнала имя первой соперницы на US Open

Элина Свитолина / Фото: А.Ямаока, Сегодня|Спорт

В четверг, 22 августа, состоялась жеребьевка основной сетки Открытого чемпионата США. Три из четырех украинских теннисисток узнали имена своих первых соперниц на US Open-2019.

Посеянная под пятым номером украинка Элина Свитолина сыграет с обладательницей wild card американкой Уитни Осигве. Даяна Ястремская в своем первом матче встретится с 105-й ракеткой мира Моникой Никулеску. Еще одну украинку Лесю Цуренко ждет поединок с немкой Моной Бартель, занимающей 102-ю строчку рейтинга WTA.

Элина Свитолина и Гаэль Монфис в Одессе / Фото: Instagram

Единственной среди украинок, кто пока не знает имя своей соперницы, остается Катерина Козлова, которая сыграет против одной из победительниц квалификации.

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Отметим, что призовой фонд US Open-2019 составит рекордные 57 миллионов долларов. Проигравший на старте турнира пополнит свой банковский счет на 58 тысяч. Выход во второй этап принесет 100 тысяч долларов призовых.

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Элина Свитолина на US Open. Фото – А.Ямаока

Как мы писали ранее, самую красивую теннисистку мира на 40 тысяч долларов облапошил "брат"-кокаинист Шломо. В Калифорнии задержали мошенника, который два месяца жил в отеле за счет знаменитой канадки Эжени Бушар.

Также сообщалось, что австралийский теннисист оштрафован на 113 тысяч долларов за матч с россиянином. Нику Кирьосу выписали санкции после поражения от Карена Хачанова. Австралиец использовал нецензурные ругательства и разбивал ракетки.

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