"Рубка" за 57 миллионов долларов: Свитолина узнала имя первой соперницы на US Open

В четверг, 22 августа, состоялась жеребьевка основной сетки Открытого чемпионата США. Три из четырех украинских теннисисток узнали имена своих первых соперниц на US Open-2019.
Посеянная под пятым номером украинка Элина Свитолина сыграет с обладательницей wild card американкой Уитни Осигве. Даяна Ястремская в своем первом матче встретится с 105-й ракеткой мира Моникой Никулеску. Еще одну украинку Лесю Цуренко ждет поединок с немкой Моной Бартель, занимающей 102-ю строчку рейтинга WTA.
Единственной среди украинок, кто пока не знает имя своей соперницы, остается Катерина Козлова, которая сыграет против одной из победительниц квалификации.
Отметим, что призовой фонд US Open-2019 составит рекордные 57 миллионов долларов. Проигравший на старте турнира пополнит свой банковский счет на 58 тысяч. Выход во второй этап принесет 100 тысяч долларов призовых.
Элина Свитолина на US Open. Фото – А.Ямаока
Как мы писали ранее, самую красивую теннисистку мира на 40 тысяч долларов облапошил "брат"-кокаинист Шломо. В Калифорнии задержали мошенника, который два месяца жил в отеле за счет знаменитой канадки Эжени Бушар.
Также сообщалось, что австралийский теннисист оштрафован на 113 тысяч долларов за матч с россиянином. Нику Кирьосу выписали санкции после поражения от Карена Хачанова. Австралиец использовал нецензурные ругательства и разбивал ракетки.
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