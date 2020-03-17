Румынская звезда мирового тенниса финансово помогает борьбе против коронавируса

В последние дни поступают сообщения не только о больных коронавирусом спортсменах, но и о действиях представителей мира спорта в борьбе с новым заболеванием. К слову, читайте: коронавирус против спорта в режиме онлайн – жертвы, переносы и выздоровления.

Так сегодня стало известно, что одна из лучших теннисисток планеты Симона Халеп оплатит оборудование для медицинских учреждений в Румынии, чтобы бороться с коронавирусом. Об этом вторая ракетка мира написала в своем Twitter. Недавно ее признали лучшей теннисисткой по итогам февраля. Симона отдала должное медработникам, написав текст на английском языке, но озвучив его для своих соотечественников на румынском:

"Мы очень благодарны медицинским работникам за их смелость в такие трудные времена. Я хочу помогать свой стране, поэтому решила пожертвовать деньги на медицинское оборудование. Оставайтесь в безопасности и заботьтесь друг о друге".

Недавно бывшая соотечественница Халеп – Бьянка Андрееску, выступающая за Канаду, выставила собственную ракетку на аукцион благотворительного фонда для борьбы с болезнью.

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