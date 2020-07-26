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Румынская звезда тенниса из-за властей Италии не приедет на турнир в Палермо

26 июля, 21:30

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Второй номер мирового рейтинга сослалась на ситуацию с коронавирусом в своей стране

В августе наконец-то возобновятся профессиональные турниры WTA и ATP. Однако далеко не все звездные теннисисты приедут на первые после длительной паузы соревнования. В частности, вторая ракетка планеты, румынка Симона Халеп сообщила, что не будет участвовать в турнире в Палермо, хотя предварительно заявлялась. Кстати, на карантине Халеп мастерски набивала рулон туалетной бумаги.

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Сначала агент Симоны написал в соцсетях, что власти Италии постановили всем, кто приезжает из Румынии и Болгарии, проходить 14-дневную изоляцию. Что, естественно, ставит спортсменов в крайне неудобное положение. А позже сама Халеп уведомила о решении отказаться от поездки в Палермо. 28-летняя теннисистка прокомментировала свой шаг более сдержанно, сославшись на увеличение числа случаев заражения коронавирусом в Румынии, а также трудности с авиаперелетами.

Зато чуть ранее девушка сообщила, что с удовольствием сыграет на турнире в Праге, который пройдет с 10 по 16 августа.

Читайте также: Халеп финансово помогает борьбе против коронавируса.

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теннис WTA палермо коронавирус Симона Халеп

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