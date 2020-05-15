Рыцарь с железным бедром: именинник дня – легендарный теннисист, который пережил расстрел в школе

15 мая, свое 33-летие отпраздновал уникальный теннисист, который играет с металлическим бедром. Хотя благодаря своим спортивным победам и гражданской позиции британец Энди Маррей прославился задолго до операции. Мы собрали 10 самых интересных фактов о бывшей первой ракетке мира, которого в 2019 году посвятили в рыцари.

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1. Энди начал играть в теннис всего в три года. Но куда ему было деваться, если его мать – теннисный тренер. Поэтому не удивительно, что старший брат Джейми – тоже профессиональный теннисист и один из лучших парников современности. И два титула АТР было выиграно именно семейным тандемом Маррей.

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2. В детстве Маррей пережил трагедию, получившую в прессе название "Данблейнская бойня". В марте 1996 года бывший вожатый скаутов Томас Гамильтон убил под крышей школы 16 детей и одну учительницу, а затем застрелился сам. 8-летний Энди в это время находился в своем классе и не пострадал. А позже теннисист рассказывал, что был в то время слишком мал и не понимал сути происходящего.

3. 10 сентября 2012 года Маррей одержал историческую победу для всего британского тенниса. Обыграв в финале Открытого чемпионата США в пяти партиях серба Новака Джоковича, Энди стал первым британцем, которому удалось победить на турнире Большого шлема за последние 76 лет.

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4. В 2013 году Энди Маррей снова уложил на лопатки Джоковича в финале, но уже Уимблдонского турнира, и стал первым с 1936 года британцем, победившим на домашнем корте в одиночном разряде.

5. На Играх-2016 в Рио-де-Жанейро Маррей защитил титул олимпийского чемпиона в одиночном разряде, завоеванный в Лондоне-2012. В финале олимпийского турнира в Рио британец взял верх над Хуаном Мартином дель Потро из Аргентины.

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6. Концовку сезона 2016 года Маррей провел феноменально, выиграл подряд 23 матча на пяти турнирах. 7 ноября 2016 года Энди впервые поднялся на первую строчку и на Итоговый турнир в Лондоне, который впоследствии выиграл, поехал в качестве первой ракетки мира. Он стал первым представителем Великобритании, кому удалось возглавить одиночный рейтинг ATP.

Британский герой с мамой Джуди. Энди снова в своей стихии, но с "новым" бедром и партнером-чемпом / Фото: AFP

7. В 2017 году британец получил травму тазобедренного сустава, 20 месяцев мучился от болей в ноге и в январе 2019 года Маррей со слезами на глазах объявил о завершении карьерыпосле Уимблдона. Но вскоре теннисист решился на операцию по вставке в бедро металлической пластины, которая помогла одному из величайших теннисистов в парном разряде – Бобу Брайану. И эта операция спасла британца. В октябре 2019-го он выиграл первый личный турнир после травмы.

Энди Маррей в больнице / Фото: Instagram

8. Маррей – этнический шотландец и очень этим гордится. В 2014 году перед референдумом о независимости Шотландии он призывал людей поддержать идею отсоединения от Британии. "Если Шотландия станет независимой, то, думаю, буду выступать за нее", – заявил тогда Энди. В Шотландии Маррей получил высшую гражданскую награду административного округа Стерлинг, в котором расположен его родной Данблейн.

9. Энди Маррей является владельцем отеля в Шотландии. Энди приобрел старинный особняк вблизи родного города Данблейн в 2013 году, после провел полную реконструкцию. Отель, получивший статус пятизвездочного, был открыт в апреле 2014-го, а через 27 дней он был признан лучшим в Шотландии.

10. Избранница Маррей – Ким Сирс, 24-летняя Сирс – тоже дочь теннисного тренера Найджела Сирса, долгое время работавшего в LTA, а затем тренировавшего сербскую приму Ану Иванович. Ким и Энди познакомились на US Open-2005. Летом-2009 Маррей купил в графстве Суррей дом с шестью спальнями, куда переехал из своей лондонской квартиры вместе с Сирс. А свадьба состоялась в 2015 году в соборе XII века в Шотландии. Энди был в классической юбке шотландке. Сейчас воспитывает двоих детей.

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