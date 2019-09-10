Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,03
27,61

С корта за парту: звезда тенниса Каролин Возняцки пошла в школу

10 сентября, 12:47

Знаменитая теннисистка будет изучать бизнес в Гарварде

Пора отмечать начало учебного года

Пора отмечать начало учебного года / Фото: AFP

Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки будет учиться в одном из самых престижных университетов мира – Гарварде. 29-летняя датчанка сообщила об этом в соцсетях.

"Быть принятой в Гарвардскую бизнес-школу – мечта, ставшая реальностью", - написала Каролин в Twitter, сопроводив пост фотографией.

Гарвардская бизнес-школа – часть Гарвардского университета, расположенного в Бостоне (штат Массачусетс, США). Школа предлагает полную программу прохождения обучения по программе MBA, а также докторские и многие другие программы повышения квалификации и получения образования.

Реклама

Каролин Возняцки за карьеру выиграла один турнир "Большого шлема" (Australian Open 2018 года), также она побеждала на Итоговом турнире WTA (2017), дважды играла в финалах US Open (2009, 2014). Заработала на корте 34 миллиона долларов.

Напомним, этим летом Возняцки вышла замуж за бывшего баскетболиста американца Дэвида ЛиВ качестве подружки невесты выступила теннисистка Серена Уильямс. Среди гостей свадьбы были баскетболисты Харрисон Барнс и Пау Газоль, теннисистка Ангелика Кербер...

В тренде
"Это тоже наши братья": Сенцов будет бороться за освобождение других узников Кремля
Олег Сенцов. Украинский режиссер долго обнимал свою дочь Алину, которую не видел 5 лет

Возняцки – одна из самых популярных спортсменок в мире. В Instagram у нее 1,4 миллиона подписчиков. Каролин пока не входит в рейтинг ТОП-10 спортсменок в соцсетях по по этому показателю, но близка.

Ранее мы давали рейтинг самых популярных спортсменов Украины в Instagram:

ТОП-10 популярных украинских спортсменов в Instagram

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

теннис Каролин Возняцки теннисистка

Источник: sport24.ru

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Новый рекорд супер-Свитолиной: Элина вышла в 1/2 US Open и разбогатела на миллион долларов!
Новый рекорд супер-Свитолиной: Элина вышла в 1/2 US Open и разбогатела на миллион долларов!Теннис
В полуфинале Свитолина сыграет с шестикратной победительницей US Open
В полуфинале Свитолина сыграет с шестикратной победительницей US OpenТеннис
Свитолина разгромила американку Киз на US Open и добилась исторического рекорда
Свитолина разгромила американку Киз на US Open и добилась исторического рекордаТеннис
"Дело в мужчине": в США раскрыли главный секрет триуфма Свитолиной на US OpenТеннис
"У меня не было выбора": Свитолина поделилась первыми эмоциями после исторической победыТеннис
Комментатор:
Комментатор: "Если Серена будет подавать первым мячом, то у Свитолиной мало шансов"Теннис

Новости партнеров

Loading...