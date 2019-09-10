С корта за парту: звезда тенниса Каролин Возняцки пошла в школу

Знаменитая теннисистка будет изучать бизнес в Гарварде

Пора отмечать начало учебного года / Фото: AFP

Экс-первая ракетка мира Каролин Возняцки будет учиться в одном из самых престижных университетов мира – Гарварде. 29-летняя датчанка сообщила об этом в соцсетях.

"Быть принятой в Гарвардскую бизнес-школу – мечта, ставшая реальностью", - написала Каролин в Twitter, сопроводив пост фотографией.

Гарвардская бизнес-школа – часть Гарвардского университета, расположенного в Бостоне (штат Массачусетс, США). Школа предлагает полную программу прохождения обучения по программе MBA, а также докторские и многие другие программы повышения квалификации и получения образования.

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Каролин Возняцки за карьеру выиграла один турнир "Большого шлема" (Australian Open 2018 года), также она побеждала на Итоговом турнире WTA (2017), дважды играла в финалах US Open (2009, 2014). Заработала на корте 34 миллиона долларов.

Напомним, этим летом Возняцки вышла замуж за бывшего баскетболиста американца Дэвида Ли. В качестве подружки невесты выступила теннисистка Серена Уильямс. Среди гостей свадьбы были баскетболисты Харрисон Барнс и Пау Газоль, теннисистка Ангелика Кербер...

Возняцки – одна из самых популярных спортсменок в мире. В Instagram у нее 1,4 миллиона подписчиков. Каролин пока не входит в рейтинг ТОП-10 спортсменок в соцсетях по по этому показателю, но близка.

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