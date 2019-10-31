"Сама была удивлена этим ударом. Тренер ненавидел его": Свитолина – о топ-моменте матча с Халеп

Элина Свитолина / Фото: Reuters

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Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая после двух туров Итогового турнира WTA в Китае досрочно пробилась в полуфинал и в матче с Симоной Халеп оформила очередной лучший удар дня рассказала, как ей удается играть так технично и давит ли на нее прошлогодний титул этого турнира. Ранее мы писали, что Свитолина вышла в полуфинал, сокрушив экс-обладательницу самой большой груди мирового тенниса.

"Я стараюсь отрабатывать каждый удар, начинать каждый розыгрыш с нуля и не забегать наперед, – говорит Элина. – Я не особо задумываюсь, хорошо это или плохо, просто играю очко за очком, гейм за геймом. Сегодня я хорошо двигалась. Думаю, что каждая работает ради такого момента, когда у соперницы не будет ответов на твою игру. Я знаю, что когда я физически готова, то могу играть очень хорошо, могу очень хорошо двигаться по корту и действовать в защите. Важно, справляться с работой и в атаке, и в защите".

Смотрите удар дня в исполнении Элины Свитолиной

"Думаю, что многие были удивлены этим ударом, – отмечает Элина. – Даже я сама, ведь когда была еще юной, то много раз делала такие удары, много резанных. Это работало в мою пользу, но мой тренер в то время просто ненавидел этот удар. И вот, в этом матче этот удар как раз принес мне очко, очень важное. Сегодня у нас был затяжной розыгрыш, и я удивила этим соперницу". Мы сообщали, что еще одна теннисистка снялась с Итогового турнира, ее матч против Свитолиной под вопросом.

"Если честно, я не воспринимаю защиту титула, как какое-то давление, – призналась Свитолина. – Конечно, оно присутствует, потому что ты теряешь очки, которые заработал на этой неделе год назад. Вот такие вещи – да, это давление. Но я всегда стараюсь рассматривать этот момент так: если я хорошо сыграла здесь раньше, то стоит попытаться вновь найти эту игру и в этом году. И для такого настроя, для такой игры нужно проделать работу. Это то, что нам отлично удается делать с Энди Беттлсом. Он мне очень здорово помогает – напоминает, что я делала хорошо на корте, где я хорошо выступала". Мы также сообщали, что Халеп и Свитолина играли на пределе физических сил: смотрите, как Элина дожала Симону и досрочно вышла в полуфинал.

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Все подробности в спецтеме Итоговый чемпионат теннисисток

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