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Самая громкая сенсация Australian Open-2020: 23-кратную чемпионку выбила растерявшаяся китаянка

24 января, 08:38

Для Уильямс это первый столько ранний вылет с кортов Мельбурна

Серена Уильямс

Серена Уильямс / Фото: Reuters

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Пятый день соревнований на первом турнире Большого шлема в сезоне стартовал с громкой сенсации. 28-летняя китайская теннисистка Ван Цян, посеянная на Australian Open-2020 под 27 номером, выбила из борьбы 23-кратную обладательницу "шлемов" американку Серену Вильямс – 6:4 6:7(2) 7:5. Ранее мы писали, что Серена выиграла первый трофей за три года.

Поединок в Мельбурне продолжался 2 часа 41 минуту. В решающем сете не было брейков до последнего гейма. Серена отыграла на своей подаче два матчбола, но Ван заработала третий и реализовала его. Для Уильямс это первый столько ранний вылет с Australian Open. Американка — трехкратная чемпионка турнира в женском одиночном разряде, хотя ее последний триумф датирован 2010 годом.

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А для Ван Цян это первый выход в четвертый круг в Мельбурне, в прошлогоднем розыгрыше китаянка закончила выступление в третьем. Наивысшее достижение Ван Цян на турнирах серии Большого шлема — 1/4 финала открытого чемпионата США.

"Думаю, моя команда всегда верит в то, что я на такое способна. После предыдущей встречи с Сереной я упорно трудилась на корте и за его пределами. Я очень хорошо поработала и верила, что мне все по силам. В ходе второго сета я немного растерялась, но знала, что нужно сосредоточиться на каждом розыгрыше. Сейчас я отдохну и буду готовиться к следующему матчу", — приводит слова Ван Цян Reuters.

В следующем раунде Australian Open китаянка сыграет с Онс Жабер из Туниса.

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Все подробности в спецтеме Australian Open 2020

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Источники: Сегодня|Спорт , tennisua.org

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