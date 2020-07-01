Самая красивая теннисистка мира еле открыла шампанское: видео мучений блондинки

"Да, играем мы явно лучше, чем празднуем", - призналась после казуса с игристым напитком Эжени Бушар

26-летняя канадская теннисистка Эжени Бушар стала героиней курьезной ситуации – после выставочного турнира в американском Чарльстоне она едва сумела открыть бутылку шампанского. Явно сказалась пауза в соревнованиях, связанная с коронавирусом. Не хватило практики... Кстати, накануне под душ из шампанского попал лучший теннисист Украины.

"Да, играем мы лучше, чем празднуем. Кто-нибудь может научить меня открывать шампанское?" – подписала уморительное видео в Instagram блондинка Эжени Бушар, которую многие опросы называют самой красивой теннисисткой мира.

INSTAGRAM

Реклама

Читайте также: Белокурые бестии: самые красивые блондинки мирового спорта

Отметим, что Эжени Бушар стала победительницей выставочного турнира в Чарльстоне. Его участниц разделили на "команду мира" и "команду добра". Бушар выступала за "команду мира", членами которой также были София Кенин, Айла Томлянович, Бетани Маттек-Сэндс, Кэролайн Доулхайд, Дженнифер Брэди, Даниэль Коллинз и Эмма Наварро. В свою очередь "команду добра" представляли Аманда Анисимова, Виктория Азаренко, Мэдисон Кис, Слоан Стивенс, Моника Пуиг, Лейла Фернандес, Шелби Роджерс и Элисон Риске.

Смотрите эффектные фото Эжени Бушар

Реклама

Реклама

Реклама

Ранее мы рассказывали, что болельщик Эжени Бушар сделал себе татуировку с изображением лица спортсменки. "Это по-настоящему?" – удивилась тогда теннисистка. А затем решила лично перепроверить тату. Канадка встретилась со своим фанатом.

Также сообщалось, что Эжени Бушар попробовала себя в роли русалки. "Нашла на земле хвост русалки... Не знаю, что с ней случилось, но пришлось устроить фотосессию", – написала теннисистка, отдыхая на острове Некер в Атлантическом океане.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама