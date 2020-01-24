Самая красивая теннисистка мира завершила карьеру: она заработала 35 млн и любила купальники

Экс-первая ракетка мира проиграла в третьем круге Australian Open и ушла на пенсию

Каролин Возняцки / Фото: Instagram

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Бывшая первая ракетка мира Каролин Возняцки завершила карьеру. Знаменитая теннисистка в третьем круге Открытого чемпионата Австралии уступила сопернице из Туниса Онс Жабер – 5:7, 6:3, 5:7. Еще в декабре 29-летняя теннисистка заявила, что Australian Open станет для нее последним турниром в карьере. Ранее на турнире Возняцки победила украинку Даяну Ястремскую.

"Хотела бы поблагодарить болельщиков за поддержку, а также мою семью, особенно моего отца, который тренировал меня все эти годы. Обычно я не плачу, но это особенные моменты, которые я не забуду. Это было действительно невероятно и потрясающе. Я счастлива и готова к следующей главе", – сказала после матча Возняцки.

За свою карьеру Возняцки выиграла 30 титулов, среди которых победа на турнире "Большого Шлема" Australian Open-2018. В 2017 году датчанка побеждала на Итоговом турнире WTA. В 2010 году она занимала первое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. За всю карьеру она выиграла более 35 миллионов долларов призовых.

Впрочем, Каролин выделялась не только своей игрой. Спортсменка регулярно принимала участие в фотосессиях для популярного издания Sports Illustrated. Кроме этого девушка не стеснялась делиться со своими подписчиками откровенными снимками в соцсетях, за что заработала всеобщую любовь и звание самой сексуальной теннисистки мира.

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