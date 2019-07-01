Самая юная участница Уимблдона выбила с турнира легендарную Уильямс

15-летняя Кори Гауфф обыграла в двух сетах пятикратную победительницу Уимблдона

Гауфф не верит своему счастью. Фото: AFP

Экс-первая ракетка мира Венус Уильямс завершила выступление на Уимблдоне в одиночном разряде. На старте турнира 39-летняя американка проиграла соотечественнице Кори Гауфф. По ходу матча 15-летняя Гауфф, пробившаяся в основную сетку через квалификацию, позволила пятикратной победительнице Уимблдона взять восемь геймов. Итоговый результат – 6:4, 6:4.

Во втором круге Кори Гауфф сыграет против Магдалены Рыбариковой из Словакии. Матч состоится 3 июля. Отметим, что Кори Гауфф стала самой молодой участницей в истории Уимблдона.

Ранее мы писали, что экс-первая ракетка мира Серена Уильямс на Уимблдоне выступит в платье с кристаллами от Swarowski. Логотип Nike на платье будет украшен 34 кристаллами, которые символизируют возраст Уильямс на момент ее последней победы на Уимблдоне – в 2016 году.

Напомним, что Элина Свитолина и Гаэль Монфис снова вместе: "Мы обнимаемся, мы целуемся...". Теннисисты возобновили свой совместный аккаунт в соцсети Instagram. Информация о том, что Свитолина расходится с французом после шести месяцев отношений, появилась три недели назад. Украинка удалила из своего Instagram все совместные снимки с французским теннисистом.

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