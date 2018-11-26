Сборная Хорватии выиграла Кубок Дэвиса

Сборная Хорватии по теннису со счетом – 3:1 победила команду Франции в финале Кубка Дэвиса, который завершился во французском Лилле. В четвертом поединке Марин Чилич победил Люку Пуи – 7:6, 6:3, 6:3.

"Я очень счастлив! Эти выходные получились удивительными, мы о таком мечтали. Я обязательно сыграю на турнире в следующем году, чтобы защитить титул!" – сказал Марин Чилич во время интервью на корте после матча.

Сборная Хорватии победила в финале Кубка Дэвиса во второй раз в истории турнира. Ранее хорваты побеждали в 2005 году, а в 2016 году уступили в финале сборной Аргентины (2:3).

Сборная Франции является десятикратным победителем соревнования, французы побеждали в 1927-1932, 1991, 1996, 2001 и 2017 годах.

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