Сборная Канады выбила Россию из розыграша Кубка Дэвиса и впервые сыграет в финале

Канада вышла в финал Кубка Дэвиса / Фото: Twitter

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В субботу определился первый финалист Кубка Дэвиса – командного чемпионата мира по теннису среди мужчин. Им стала сборная Канады, которая на домашнем корте обыграла Россию со счетом 2:1. К слову, сегодня мы писали, что украинская теннисистка Свитолина объяснила, почему ездила в Москву на "Кубок Кремля".

Канадцы показали исторический результат, ведь до этого они никогда не выходили в финал. "Кленовые" сразу же поделились радостью со всем миром в соцсетях.

За команду Канады играли Денис Шаповалов и Вашек Поспишил, за россиян – Карен Хачанов и Андрей Рублёв. В первой встрече Рублев одолел Поспишила – дважды по 6:4. Но затем Шаповалов принес очко Канаде и сравнял счет, справившись в Хачановым – 6:4, 4:6, 6:4. Все решила парная встреча, в которой Поспишил и Шаповалов оказались крепче оппонентов, выиграв решающий сет на тай-брейке – 6:3, 3:6, 7:6 (7:5).

Во втором полуфинале в Мадриде сражаются сборные Испании и Великобритании. Здесь в первом матче Кайл Эдмунд выиграл у Фелисиано Лопеса – 6:3, 7:6 (7:3). Сравнять счет должен Рафаэль Надаль, которого ждет Даниэль Эванс.

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