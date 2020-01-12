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Сборная Сербии c Джоковичем стала первым победителем ATP Cup

12 января, 19:15

Джокович и Троицки взяли верх над Каррено-Бустой и Лопесом

Новак Джокович

Новак Джокович / Фото: Reuters

В Сиднее прошла финальная встреча между сборными Сербии и Испании. Сербские теннисисты Новак Джокович и Виктор Троицки одержали победу в парном матче и принесли команде победное очко.

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Со счетом 6:3, 6:4 сербы одолели испанский дуэт Пабло Карреньо-Буста / Фелисиано Лопес. Матч продолжался 1 час 15 минут. Сербы сделали три брейка, выполнили пять эйсов и допустили одну двойную ошибку. На счету испанцев один брейк, четыре подачи навылет и две двойные ошибки.

Напомним, в первом одиночном поединке испанец Роберто Баутиста-Агут обыграл серба Душана Лайовича — 7:5, 6:1. Во второй встрече Новак Джокович победил Рафаэля Надаля — 6:2, 7:6 (7:4).

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Таким образом, со счетом 2:1 сборная Сербии стала первым в истории победителем ATP Cup.

Ранее мы рассказывали, что появился ответ Роджера Федерера на обвинения Греты Тунберг. Известный швейцарский теннисист не оставил без реакции интернет-атаку знаменитой шведской школьницы.

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теннис Новак Джокович ATP

Источник: Сегодня|Спорт

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