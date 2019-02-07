Сборная Украины победила Болгарию в матче Кубка Федерации

Украинские теннисистки одержали первую победу на турнире

Марта Костюк выиграла одиночную встречу и парную. Фото: AFP

Сборная Украины победила Болгарию в матче Кубка Федерации //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c34/b3c/5c5c34b3ccb34.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c34/b3c/5c5c34b3ccb34.jpg 2019-02-07T15:38:00+02:00 Теннис Украинские теннисистки одержали первую победу на турнире

Женская сборная Украины по теннису одержала первую победу на групповом этапе Кубка Федерации. Сегодня наши теннисистки с трудом обыграли команду Болгарии – 2:1.

Начиналось для Украины все очень хорошо. В первом поединке Марта Костюк разобралась с Изабеллой Шиниковой - 7:5, 6:4. Но затем неожиданно Катерина Козлова уступила Виктории Томовой – 3:6, 2:6.

Судьба поединка решалась в парной встрече, где Марта Костюк и Надежда Киченок на тай-брейке обыграли Изабеллу Шиникову и Викторию Томову – 6:0, 7:6 (7:0).

Вчера сборная Украины проиграла Швеции – 1:2. Последний поединок наша команда проведет завтра против Эстонии. Но даже победа не гарантирует украинками первое место в группе.

В Первой группе Евро-Африканской зоны выступает 15 команд, они поделены на два мини-турнира. Первый проходит в Польше (7 команд), второй – в английском городе Бат (8 команд). Победитель каждого из мини-турниров пройдет в плей-офф Второй Мировой группы, который состоится 20-21 апреля 2019 года. Подробнее о формате и рассказал капитан украинской сборной Михаил Филима.

Напомним, что ранее Федерация тенниса Украины обвинила Элину Свитолину в том, что она не хочет играть за сборную Украины из-за низких гонораров.

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