Сборная Украины проиграла первый матч против Китайского Тайбэя

Мужская сборная Украины по теннису сыграла первый поединок против Тайваня в рамках первого игрового дня плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса. Встреча состоялась между Сергеем Стаховским и Цзэн Чжуньсинем. Украинец проиграл со счетом 6:3, 1:6, 2:6. Таким образом, Тайвань повел во встрече против Украины плей-офф Первой Мировой группы 1:0.

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Кубок Дэвиса. Плей-офф Первой Мировой группы. Первый матч:

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Сергей Стаховский (Украина) – Цзэн Чжусинь (Тайвань) 1:2 (6:3, 1:6, 2:6)

Во втором матче дня Илья Марченко сыграет с У Тунг-лином Победители этого этапа будут бороться в сентябре за выход в квалификацию Davis Cup Finals-2021.

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