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Сборная Украины проиграла первый матч против Китайского Тайбэя

6 марта, 18:45

Максим Перепелица

Сергей Стаховский не смог переиграть Цзэн Чжуньсинема

Мужская сборная Украины по теннису сыграла первый поединок против Тайваня в рамках первого игрового дня плей-офф Первой Мировой группы Кубка Дэвиса. Встреча состоялась между Сергеем Стаховским и Цзэн Чжуньсинем. Украинец проиграл со счетом 6:3, 1:6, 2:6. Таким образом, Тайвань повел во встрече против Украины плей-офф Первой Мировой группы 1:0.

Читайте также: Украина – Тайвань – где смотреть запорожский матч Кубка Дэвиса в плей-офф Мировой группы

Кубок Дэвиса. Плей-офф Первой Мировой группы. Первый матч:

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Сергей Стаховский (Украина) – Цзэн Чжусинь (Тайвань) 1:2 (6:3, 1:6, 2:6)

Во втором матче дня Илья Марченко сыграет с У Тунг-лином Победители этого этапа будут бороться в сентябре за выход в квалификацию Davis Cup Finals-2021.

Читайте также, как Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Монтеррее. Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина продолжила успешно выступать на хардовом турнире WTA в мексиканском Монтеррее.

Смотрите сюжет о том, как Сергей Стаховский стал профессиональным теннисистом

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теннис Сергей Стаховский сборная Украины по теннису

Источник: Сегодня|Спорт

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