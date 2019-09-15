Сборная Украины проиграла Венгрии парную встречу Кубка Дэвиса

Сергей Стаховский и Денис Молчанов. Фото ukrtennis.com

Сегодня в Будапеште состоялся поединок в парном разряде на Кубке Дэвиса – украинцы Сергей Стаховский и Денис Молчанов противостояли венграм Мартону Фучовичу и Аттиле Балашу. Украинский тандем потерпел поражение в трех сетах – 6:7, 6:3, 3:6.

Первый сет прошел в равной борьбе – стороны методично брали гейм за геймом на своей подаче, в результате чего победителя пришлось определять на тай-брейке. Стаховский и Молчанов его провалили, без шансов уступив – 1:7.

Вторая партия началась для украинского дуэта здорово – Сергей и Денис быстро повели с брейком, что позволило им сделать хороший задел для итоговой победы.

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В решающем третьем сете Стаховский и Молчанов позволили венгерскому тандему повести – 3:0, после чего Фучович и Балаш без особых трудностей довели матч до победного конца.

Этот поединок был третьим между Венгрией и Украиной на Кубке Дэвиса, венгры ведут в счете – 2:1. Вчера Сергей Стаховский в одиночном разряде обыграл Аттилу Балаша, в то время как Илья Марченко потерпел поражение от Мартона Фучовича.

Сегодня Украина и Венгрия продолжат определять между собой сильнейшего – позже Стаховского ждет встреча с Фучовичем, в то время как Марченко сразится с Балашем.

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