Сборная Украины стартовала в Кубке Федерации с поражения шведкам
Завтра наши теннисистки попытаются реабилитироваться в матче против Болгарии
В Польше прошел первый день матча Первой группы Евро-Африканской зоны Кубка Федерации. Сборная Украины в стартовом матче уступила Швеции – 1:2. Ключевой в противостоянии стала парная встреча. На нее наша команда заявила Марту Костюк и Надежду Киченок. Первый сет наши девушки выиграли довольно уверенно у Петерсон и Ларссон – 6:2. Однако уже во втором сете шведский дуэт захватил преимущество и уверенно закончил сет – 6:3.
В решающей партии уже пошла игра нервов, нашим девушкам удалось вернуть свою подачу, но при счете 5:5 снова упустили ее, не сумев отыграться. Как итог, проигрыш 7:5, а вместе с ним и поражение в матче.
Ранее второй номер украинской сборной Даяна Ястремская одержала непростую победу над вторым номером сборной Швеции Йоханной Ларссон – 6:4, 6:2
А затем первый номер украинской сборной Леся Цуренко проиграла первому номеру сборной Швеции Ребекке Петерсон Цуренко – Петерсен – 0:6, 2:6
Во втором матче нашей группы Болгария обыграла сборную Эстонии – 2:1.
В четверг, 7 февраля, Украина сыграет матч с Болгарией. Швецию ждет поединок со сборной Эстонии. Начало матча в 11:00 по киевскому времени.
В Первой группе Евро-Африканской зоны выступит 15 команд, они поделены на 2 ивента. Первый пройдет в Польше (7 команд), второй – в английском городе Бат (8). Победитель каждого из мероприятий пройдет в плей-офф Второй мировой группы, который состоится 20-21 апреля 2019 года. Подробнее о формате и рассказал капитан украинской сборной Михаил Филима.
Напомним, что ранее Федерация тенниса Украины обвинила Элину Свитолину в том, что она не хочет играть за сборную Украины из-за низких гонораров.
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