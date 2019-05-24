"Счастливый неудачник": Стаховский получил дополнительный пропуск на Ролан Гаррос

Украинский проиграл в квалификации россиянину, но все равно выступит в основной сетке

Сергей Стаховский. Фото: AFP

Первая ракетка Украины Сергей Стаховский все же выступит в основной сетке Ролан Гаррос. Напомним, Стаховский в финале квалификации проиграл россиянину из третьей сотни рейтинга, но получил от организаторов Открытого чемпионата Франции путевку как "лаки лузер".

В первом раунде 111-я ракетка мир встретится с французом Жилем Симоном, занимающим 29-е место в мировой классификации. Отметим, что все пять предыдущих встреч завершились в пользу француза.

Для Стаховского это станет юбилейное, 10-е выступление на Ролан Гаррос. Лучший результат украинец продемонстрировал в 2011 году, когда дошел до третьего круга.

Напомним, что сегодня 19-летняя украинка Даяна Ястремская вышла в третий финал турнира WTA за последние семь месяцев. Украинская теннисистка поборется за титул в Страсбурге с хозяйкой турнира.

Ранее мы писали, что Сергея Стаховского удивила 15-минутная пауза в матче с россиянином на Ролан Гаррос. Лучший украинский теннисист прокомментировал поражение от россиянина из третьей сотни рейтинга.

Также мы сообщали, что четыре теннисистки могут сместить первую ракетку мира по итогам Ролан Гаррос: среди них нет украинки Элины Свитолиной. Обойти первую ракетку мира японку Наоми Осаку могут Каролина Плишкова, Петра Квитова, Кики Бертенс и Ангелик Кербер.

Феноменальный финт Роджера Федерера на тренировке перед Ролан Гаррос:

Трюк Роджера Федерера Видео: Twitter

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