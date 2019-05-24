"Счастливый неудачник": Стаховский получил дополнительный пропуск на Ролан Гаррос
Украинский проиграл в квалификации россиянину, но все равно выступит в основной сетке
Первая ракетка Украины Сергей Стаховский все же выступит в основной сетке Ролан Гаррос. Напомним, Стаховский в финале квалификации проиграл россиянину из третьей сотни рейтинга, но получил от организаторов Открытого чемпионата Франции путевку как "лаки лузер".
В первом раунде 111-я ракетка мир встретится с французом Жилем Симоном, занимающим 29-е место в мировой классификации. Отметим, что все пять предыдущих встреч завершились в пользу француза.
Для Стаховского это станет юбилейное, 10-е выступление на Ролан Гаррос. Лучший результат украинец продемонстрировал в 2011 году, когда дошел до третьего круга.
Напомним, что сегодня 19-летняя украинка Даяна Ястремская вышла в третий финал турнира WTA за последние семь месяцев. Украинская теннисистка поборется за титул в Страсбурге с хозяйкой турнира.
Ранее мы писали, что Сергея Стаховского удивила 15-минутная пауза в матче с россиянином на Ролан Гаррос. Лучший украинский теннисист прокомментировал поражение от россиянина из третьей сотни рейтинга.
Также мы сообщали, что четыре теннисистки могут сместить первую ракетку мира по итогам Ролан Гаррос: среди них нет украинки Элины Свитолиной. Обойти первую ракетку мира японку Наоми Осаку могут Каролина Плишкова, Петра Квитова, Кики Бертенс и Ангелик Кербер.
Феноменальный финт Роджера Федерера на тренировке перед Ролан Гаррос:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " "Счастливый неудачник": Стаховский получил дополнительный пропуск на Ролан Гаррос". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
19-летняя украинка не смогла пробиться в основную сетку Ролан Гаррос
Завацкая впервые в карьере дошла до финального раунда квалификации турнира "Большого Шлема"
Стаховского удивила 15-минутная пауза в матче с россиянином на Ролан Гаррос
Лучший украинский теннисист прокомментировал поражение от россиянина из третьей сотни рейтинга
Четыре теннисистки могут сместить первую ракетку мира по итогам Ролан Гаррос: среди них нет Свитолиной
Обойти первую ракетку мира могут Каролина Плишкова, Петра Квитова, Кики Бертенс и Ангелик Кербер
Ангелина Калинина стартовала в квалификации Ролан Гаррос с победы
Молодая украинская теннисистка преодолела стартовый барьер отбора в основную сетку Открытого чемпионата Франции