Счастливый проигравший: Сергей Стаховский сыграет на Ролан Гаррос

Сегодня, 12:52

Украинский теннисист получил место в основной сетке Открытого чемпионата франции из-за отказа ряда теннисистов

Сергей Стаховский. Фото AFP
Сергей Стаховский. Фото AFP

Украинский теннисист Сергей Стаховский попал в основную сетку Ролан Гаррос как "лакилузер". После ряда отказов, в том числе и первой ракетки Украины Александра Долгополова, который должен был сыграть с десятикратным победителем Открытого чемпионата Франции испанцем Рафаэлем Надалем, несколько проигравших в финале квалификации получить шанс сыграть в основном турнире.

Сергей Стаховский, уступивший в финале отбора второму сеяному Илье Ивашко из Беларуси, все-таки сыграет в основной сетке Ролан Гаррос. Его первым соперником также станет испанец – ветеран тура Фелисиано Лопес, которого нельзя считать специалистом по грунтовому покрытию. Лопес посеян на турнире под 28 номером.

Стаховский и Лопес уже четыре раза играли друг с другом. Счет личных встреч пока равный: 2-2. Причем два последних матча выиграл украинец.

Напомним, что на прошлой неделе в женском турнире в Риме Элина Свитолина в финале обыграла первую ракетку мира Симону Халеп. Румынка проиграла первый сет "под ноль", счет матча – 6:0, 6:4 в пользу украинской теннисистки.
теннисист, Александр Долгополов, Сергей Стаховский, Ролан Гаррос

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Источник:

tennisua.org

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