Сделала себя сама: украинская прима тенниса попала на обложку бизнес-журнала Forbes

Элина Свитолина готовится к выходу на корт, а за нее считают деньги

Уже завтра пятая ракетка мира, украинка Элина Свитолина, впервые сыграет после длительной паузы из-за коронавируса. В июне назвали первый турнир Свитолиной после коронавируса. Одесситка выступит на кортах в швейцарском городе Монтре. А сегодня лучшая украинская теннисистка попала на обложку известного бизнес-журнала.

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25-летняя спортсменка сама похвасталась в своем Instagram, что украсила обложку Forbes. Свитолина стала хедлайнером раздела о женщинах, которые сделали себя сами. Ранее Элина чуть активнее общалась в соцсетях, теперь же просто показала фотографию. Все-таки нужно уделить больше времени тренировкам перед выходом на корт.

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Напомним, что в прошлом году Свитолина вошла в топ-10 женщин в спорте по заработкам. На свой счет украинка получила 6,1 миллиона долларов, из которых 1,5 млн – от рекламы. При этом, что примечательно, она не выиграла ни одного турнира в 2019 году. Зато в этом уже успела взять один главный приз. Смотрите, как Элина побеждала на турнире в мексиканском Монтеррее, где выиграла титул WTA

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