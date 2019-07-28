Седрик-Марсель Штебе: самый низкорейтинговый теннисист в финале турнира за последние 10 лет

Немец Штебе вышел в финал турнира в Гштааде, занимая 455-ю строчку в мировой классификации

Седрик-Марсель Штебе. Фото: Getty Images

Немецкий теннисист Седрик-Марсель Штебе, пробившийся в финал турнира в Гштааде, стал самым низкорейтинговым игроком за последние десять лет, которому удалось дойти до решающего матча на турнире ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). На данный момент Штебе занимает 455-е место в мировой классификации. В Instagram спортсмена на утро воскресенья всего 667 подписчиков.

10 лет назад в Хертогенбоше в финальный матч вышел Раймон Слюйтер, занимавший 866-ю позицию. В 2017-м Танаси Коккинакис дошел до финала в Лос-Кабос, будучи на 454-м месте.

28 июля Штебе сразится за титул с Альбертом Рамосом. Аналитики букмекерских контор называют испанского теннисиста большим фаворитом этого поединка. Так, коэффициент на Рамоса составляет всего 1.23, тогда как ставку на Штебе можно сделать с котировкой 4.30.

Ранее мы писали, что теннисистка из топ-100 мирового рейтинга попалась на допинге. Бразильянка Беатрис Хаддад Майя сдала положительную допинг-пробу во время турнира в Боготе.

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