Сделать стартовой
25,7
28,84
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости тенниса

Сегодня Свитолина поборется за первый в карьере финал "Шлема": прогноз Барбары Шетт

11 июля, 10:06

Бывшая теннисистка топ-десятки рейтинга – о полуфинальных поединках Уимблдона Свитолина – Халеп и Уильямс – Стрыцова

Симона Халеп и Элина Свитолина
Симона Халеп и Элина Свитолина. Фото: AFP

Всеандреевский финал Ролан Гаррос-1999 — Агасси vs Медведев. Первый и последний раз, когда украинец играл в титульном матче турнира "Большого шлема". Двадцать лет спустя Элина Свитолина может добавить к этому финал Уимблдона. Для этого сегодня в 1/2-й нужно обыграть Симону Халеп. Что будет ой как непросто.

Коллеги с Eurosport, который транслирует Уимблдон, поделились с "Сегодня" ожиданиями от полуфиналов Барбары Шетт, бывшей теннисистки топ-десятки, а ныне комментатора.

Опрос: выберите самую красивую теннисистку Уимблдона

Халеп (7) vs Свитолина (8)

"Какой Уимблдон для Свитолиной! Она была травмирована перед турниром, почти не играла и ехала на Уимблдон без каких-либо ожиданий. Но постепенно преобразилась. Ей везло, даже против Муховой, проигрывая, нашла способ развернуть ситуацию. Она действительно демонстрирует сильный боевой дух, играет в отличный оборонительный теннис, у нее хорошая глубина в ударах. Это будет противостояние двух похожих стилей, но, я думаю, что Халеп немного лучше во всем.

Симона Халеп уверена в себе, в последних двух раундах она сыграла свои лучшие матчи – не только на Уимблдоне, но, возможно, за весь год. Честно говоря, думаю, что Халеп обыграет Свитолину. Она более стабильна и не против, если ее противник играет прямолинейно. Либо выбивать ее с корта, либо играть против нее очень вариативно – это способ победить Халеп, и не думаю, что у Элины есть для этого оружие.

Быть может, это год для Халеп, чтобы выиграть Уимблдон. Она приехала с меньшими ожиданиями, с большим весельем на площадке и за ее пределами. Она не слишком придирается к себе, когда проигрывает мячи. Сейчас у Симоны очень здоровый настрой, и это должно помочь ей добиться успеха".

Матч Свитолина – Халеп начнется в 15:00 по киевскому времени.

Уильямс (11) vs Стрыцова

"Мне нравится наблюдать за Стрыцовой, но я думаю, что против Серены все для нее закончится быстро. Она не сможет предложить креативность, укороченные и тому подобное. Другая большая разница – подача. Она не так хороша, как у Серены, которая получает много легких очков. Я вижу тут односторонний трафик в пользу Серены".

...Букмекеры тоже оценивают шансы Свитолиной вдвое ниже: 2.75 на ее победу, 1.44 на румынку (35% – 65%). Но шансы Медведева против Сампраса или Куэртена по дороге в финал Гарроса-99 оценивались еще меньше.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Элина Свитолина, теннисистка, Уимблдон, Симона Халеп

Вы сейчас просматриваете новость " Сегодня Свитолина поборется за первый в карьере финал "Шлема": прогноз Барбары Шетт". Другие Новости тенниса смотрите в блоке "Последние новости"

АВТОР:

Артем Стинговский

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Без химии: 10 народных средств от комаров

Диета по группе крови: охотничья первая

В Украине изменились требования к супермаркетам и магазинам

Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается

Известный украинский тренер намерен возглавить иностранный клуб

ГАЗ-66 едет на ДМБ: легендарному военному "шишарику" нашли замену

Израильские ученые утверждают, что нашли лекарство от рака

Порошенко прогнали с митинга в Закарпатье под крики "Ганьба"

Семья подозреваемого в убийстве Лукьяненко отказывается от сына

Знаменитости, которые великолепно выглядят после 60-ти

Самая красивая девочка на Земле выросла. Присядьте, вот кем стала

Какие автомобили больше всего привлекают девушек?

Все о Кубке Африки-2019: расписание и результаты матчей, вся сетка турнира вплоть до финала

Сегодня, 00:06

Салах, Мане, Марез и другие звезды африканского футбола сражаются за континентальный трофей

Украинские клубы готовятся к старту сезона: результаты всех спаррингов команд Премьер-лиги

Вчера, 21:27

Клубы украинской Премьер-лиги проводят товарищеские поединки накануне старта сезона в чемпионате Украины

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

Вчера, 20:35

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

"Чот ты медленный стал": Усик напугал своих болельщиков первой тренировкой после травмы

9 июля, 17:12

По мнению подписчиков Александра, от его былой феноменальной скорости не осталось и следа

Онлайн видеотрансляция матча "Динамо" – "Олимпиакос"

8 июля, 18:00

Киевляне на сборах в Австрии проведут спарринг с вице-чемпионом Греции

Кардиологи изменили нормы артериального давления

Что лечит калина в организме человека

Зачем украинских журналистов позвали в Москву вместо "телемоста"
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь