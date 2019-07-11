Сегодня Свитолина поборется за первый в карьере финал "Шлема": прогноз Барбары Шетт

Бывшая теннисистка топ-десятки рейтинга – о полуфинальных поединках Уимблдона Свитолина – Халеп и Уильямс – Стрыцова

Симона Халеп и Элина Свитолина. Фото: AFP

Всеандреевский финал Ролан Гаррос-1999 — Агасси vs Медведев. Первый и последний раз, когда украинец играл в титульном матче турнира "Большого шлема". Двадцать лет спустя Элина Свитолина может добавить к этому финал Уимблдона. Для этого сегодня в 1/2-й нужно обыграть Симону Халеп. Что будет ой как непросто.

Коллеги с Eurosport, который транслирует Уимблдон, поделились с "Сегодня" ожиданиями от полуфиналов Барбары Шетт, бывшей теннисистки топ-десятки, а ныне комментатора.

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Халеп (7) vs Свитолина (8)

"Какой Уимблдон для Свитолиной! Она была травмирована перед турниром, почти не играла и ехала на Уимблдон без каких-либо ожиданий. Но постепенно преобразилась. Ей везло, даже против Муховой, проигрывая, нашла способ развернуть ситуацию. Она действительно демонстрирует сильный боевой дух, играет в отличный оборонительный теннис, у нее хорошая глубина в ударах. Это будет противостояние двух похожих стилей, но, я думаю, что Халеп немного лучше во всем.

Симона Халеп уверена в себе, в последних двух раундах она сыграла свои лучшие матчи – не только на Уимблдоне, но, возможно, за весь год. Честно говоря, думаю, что Халеп обыграет Свитолину. Она более стабильна и не против, если ее противник играет прямолинейно. Либо выбивать ее с корта, либо играть против нее очень вариативно – это способ победить Халеп, и не думаю, что у Элины есть для этого оружие.

Быть может, это год для Халеп, чтобы выиграть Уимблдон. Она приехала с меньшими ожиданиями, с большим весельем на площадке и за ее пределами. Она не слишком придирается к себе, когда проигрывает мячи. Сейчас у Симоны очень здоровый настрой, и это должно помочь ей добиться успеха".

Матч Свитолина – Халеп начнется в 15:00 по киевскому времени.

Уильямс (11) vs Стрыцова

"Мне нравится наблюдать за Стрыцовой, но я думаю, что против Серены все для нее закончится быстро. Она не сможет предложить креативность, укороченные и тому подобное. Другая большая разница – подача. Она не так хороша, как у Серены, которая получает много легких очков. Я вижу тут односторонний трафик в пользу Серены".

...Букмекеры тоже оценивают шансы Свитолиной вдвое ниже: 2.75 на ее победу, 1.44 на румынку (35% – 65%). Но шансы Медведева против Сампраса или Куэртена по дороге в финал Гарроса-99 оценивались еще меньше.

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