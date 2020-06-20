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"Секси! Секси!! Секси!!!": итальянская теннисистка почти голой прокатилась на роликах

20 июня, 20:51

Олег Люлька Олег Люлька

Габриэлла Бонджованни, у которой спортивная карьера блестящей не получилась, берет реванш в качестве модели

Итальянская теннисистка Габриэлла Бонджованни, которая, согласно данным Женской теннисной ассоциации, заработала за свою спортивную карьеру всего 526 долларов призовых, собирает куда больше лайков в Instagram, где уже в качестве модели сводит с ума своих поклонников откровенными фотографиями. Сегодня красотка Габриэлла выложила в соцсетях очередной пикантный кадр.

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29-летняя итальянка Габриэлла Бонджованни открыла для себя сезон бикини. Только вот сделала это не на пляжном песке, а на асфальтной дороге в Майами, решив почти голой покататься на роликах. Рисковая она, однако, девушка. "Секси! Секси!! Секси!!!" – пишут в комментариях блеснувшей своими шикарными формами спортсменке ее фолловеры.

INSTAGRAM

Смотрите другие эффектные фото Габриэллы Бонджованни

Ранее мы писали, что украинка с 13-м размером груди готовится к дебюту в смешанных единоборствах. Пышногрудая модель Мила Кузнецова уже взяла себе в тренеры "украинского Макгрегора".

Также мы рассказывали, что Мисс Бум-Бум разденется, если бывший клуб Шевы выиграет Лигу чемпионов. Модель Playboy из Великобритании Джессика Лопес болеет за "Челси" и ради любимой команды готова на многое.

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модель теннисистка WAGs Габриэлла Бонджованни

Источник: Сегодня|Спорт

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