"Секси! Секси!! Секси!!!": итальянская теннисистка почти голой прокатилась на роликах

Габриэлла Бонджованни, у которой спортивная карьера блестящей не получилась, берет реванш в качестве модели

Итальянская теннисистка Габриэлла Бонджованни, которая, согласно данным Женской теннисной ассоциации, заработала за свою спортивную карьеру всего 526 долларов призовых, собирает куда больше лайков в Instagram, где уже в качестве модели сводит с ума своих поклонников откровенными фотографиями. Сегодня красотка Габриэлла выложила в соцсетях очередной пикантный кадр.

Читайте также: Эротичная звезда UFC повергла мужа в ярость, "нокаутировав" яйцо своим бицепсом

29-летняя итальянка Габриэлла Бонджованни открыла для себя сезон бикини. Только вот сделала это не на пляжном песке, а на асфальтной дороге в Майами, решив почти голой покататься на роликах. Рисковая она, однако, девушка. "Секси! Секси!! Секси!!!" – пишут в комментариях блеснувшей своими шикарными формами спортсменке ее фолловеры.

INSTAGRAM

Смотрите другие эффектные фото Габриэллы Бонджованни

Ранее мы писали, что украинка с 13-м размером груди готовится к дебюту в смешанных единоборствах. Пышногрудая модель Мила Кузнецова уже взяла себе в тренеры "украинского Макгрегора".

Также мы рассказывали, что Мисс Бум-Бум разденется, если бывший клуб Шевы выиграет Лигу чемпионов. Модель Playboy из Великобритании Джессика Лопес болеет за "Челси" и ради любимой команды готова на многое.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться