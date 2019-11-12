Сенсация на арене последнего триумфа Ломаченко: первой ракетке мира дал по носу Зверев

Рафаэль Надаль / Фото: Reuters

На O2 Arena в Лондоне, где в последний день лета Василий Ломаченко победил Люка Кэмпбелла, грянула теннисная сенсация. В рамках стартового тура Итогового чемпионата ATP первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль за 1 час 25 минут проиграл немцу Александру Звереву со счетом 2:6, 4:6.

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Именно Надаля называли фаворитом этого матча – даже несмотря на то, что из-за травм он не выступил ни на одном турнире начиная с сентябрьского US Open. В расчет принимали тот факт, что все свои пять предыдущих поединков против Зверева Рафа выиграл.

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Однако в этот раз немец прервал безвыигрышную для себя серию встреч с легендарным испанцем сокрушительной победой, сделав 11 эйсов против 5 у соперника и 3 брейка против ноля у Рафы. Похоже, Надалю и в этот раз не светит трофей Итогового чемпионата – проклятого для него турнира.

Отметим, что именно немец Александр Зверев является действующим чемпионом этих соревнований с призовым фондом в 8,5 миллионов долларов. В прошлогоднем финале он взял верх над сербом Новаком Джоковичем со счетом 6:4, 6:3.

Напомним, в начале ноября Свитолина проиграла финал женского итогового турнира WTA. Зато в этом году Элина вошла в десятку наиболее оплачиваемых спортсменок мира.

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