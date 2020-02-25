Сенсация в Дохе: украинская теннисистка отправила домой чемпионку Australian Open-2020, уступая 0:3

Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская пробилась в третий круг турнира серии WTA Premier 5 в Дохе. В матче 1/16 финала Даяна выбила из сетки пятую ракетку мира, чемпионку Australian Open американку Софию Кенин. Для этого Ястремской понадобилось два сета – 6:3, 7:6(4). Ранее мы писали, что Бондаренко с победы стартовала на турнире с призовым фондом в четверть миллиона.

Девушки провели на корте 1,5 часа. В первом сете поединка в Катаре все решил один брейк в исполнении украинки в четвертом гейме. Остальные свои подачи обе соперницы не отдавали. Второй сет начался с брейка Кенин, которая повела 3:0. Но Ястремская не "сломалась", сумела вернуться в игру и взять пять геймов подряд.

София Кенин / Фото: Reuters Реклама

Однако, когда дело дошло до подачи на матч, Даяна все же немного дрогнула и встреча перешла на тай-брейк, где украинка уже своего не отдала – повела со счетом 6:2 и дожала соперницу. Ранее теннисистки встречались на корте дважды: в 2019 году на Уимблдоне победу праздновала Ястремская, а Кенин взяла реванш на турнире в Торонто.

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Это вторая победа украинской теннисистки над соперницей из топ-5 рейтинга WTA. В конце сентября 2019 года Даяна обыграла на тот момент вторую ракетку мира Каролину Плишкову. В 1/8 финала в Дохе Ястремская может встретиться с другой финалисткой Australian Open – испанской Гарбинье Мугурусой, если она во втором круге обыграет Айлу Томлянович.

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