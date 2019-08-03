Лучший теннисист мира ответил на критику за совместную работу с Гораном Иванишевичем

Новак Джокович / Фото: AFP

Серб Джокович объяснил, почему болеет за Хорватию: "На меня и мою семью война не оказала влияния" https://cdn.segodnya.ua/i/image_630x354/media/image/5d4/5ea/990/5d45ea99085a5.jpg https://cdn.segodnya.ua/i/image_150x100/media/image/5d4/5ea/990/5d45ea99085a5.jpg 2019-08-03T23:12:00+03:00 Теннис Лучший теннисист мира ответил на критику за совместную работу с Гораном Иванишевичем

Первая ракетка мира серб Новак Джокович ответил на критику за приглашение в тренерский штаб бывшего хорватского теннисиста Горана Иванишевича.

"Знаю, что последствия войны свежи, и прекрасно понимаю тех, кто не разделяет моего мнения. На меня и мою семью война не оказала влияния. Я понимаю, что невозможно забыть, но думаю, что, по крайней мере, можно простить. Это я и пытаюсь показать своими действиями.

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В Сербии меня критиковали за поддержку хорватской футбольной команды, но я не жалею об этом. Я делаю это сознательно. Знаю, что своим влиянием, статусом и именем могу распространять позитивную энергию и поддержку. В конце концов, кого я могу поддержать, если не Хорватию? Чувствую, что хорваты мне дороги. Знаю, что некоторых это волнует, но надеюсь, что остальные будут уважать мой выбор", – цитирует Джоковича Tennis World USA.

Иванишевич выиграл Уимблдон в 2011 году. Еще три раза он выступал в финале этого турнира. За карьеру хорват выиграл 22 турнира ATP и является финалистом 27.

Джокович – победитель 16 турниров "Большого шлема" в одиночном разряд. Первый игрок в истории Мирового тура ATP, выигравший в одиночном разряде не только все четыре турнира "Большого шлема", но и все девять турниров АТР серии "Мастерс". Победитель 76 турниров АТР (из них 75 – в одиночном разряде).

Напомним, в решающей игре мужского разряда Уимблдона Новак Джокович за пять часов сломил Роджера Федерера и выиграл титул ценой 3 миллиона долларов. Интересно, что это был самый длинный финал в истории травяного "Шлема" – встреча легендарных серба и швейцарца продолжалась 4 часа 55 минут.

Новак Джокович на Ролан Гаррос Видео: Twitter

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