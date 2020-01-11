Сербия обыграла Россию в полуфинале командного чемпионата АТР в Австралии

Новак Джокович / Фото: Reuters

В субботу на командном Кубке АТР в Австралии определились финалисты. Премьерный турнир проходит с 3 по 12 января в трех городах. Полуфинальные баталии провели в Сиднее. К слову, как мы сообщали, именно здесь Рафаэль Надаль впервые за 15 лет проиграл матч за сборную Испании.

В первой паре сошлись сборные Сербии и России. Сербы доказали свое преимущество во всех трех матчах и выиграли 3:0. Звездный Новак Джокович, правда, немного повозился с Даниилом Медведевым – 6:1, 5:7, 6:4. А Душан Лайович справился с Кареном Хачановым в двух партиях – 7:5, 7:6. В паре Виктор Троицки и Никола Чачич справились Теймуразом Габашвили и Константином Кравчуком – 6:4, 7:6.

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Во втором полуфинале Испания одолела Австралию также с "сухим" счетом 3:0. Рафаэль Надаль снова проиграл партию – Алексу де Минору (4:6, 7:5, 6:1), а Роберто Баутиста-Агут легко разобрался с Ником Киргиосом (6:1, 6:4). Хозяева турнира до последнего боролись хотя бы за одно очко в паре, но Крис Гуччионе и Джон Пирс уступили Фелисиано Лопесу и Баутисте-Агуту в трех сетах.

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