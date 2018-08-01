Серена Уильямс потерпела самое разгромное поражение в своей карьере
Знаменитая теннисистка выиграла всего один гейм в матче с Контой
23-кратная победительница турниров "Большого шлема" американка Серена Уильямс не смогла пробиться во второй круг соревнований в Сан-Хосе (США). На старте турнира она взяла всего один гейм в матче с представительницей Великобритании Йоханной Контой – 1:6, 0:6.
Для бывшей первой ракетки мира это поражение стало самым разгромным в карьере. Ранее 36-летняя Серена Уильямс никогда не брала меньше двух геймов за матч.
В 1998 году на турнире в Оклахоме она проиграла представительнице ЮАР Джоанетт Крюгер со счетом – 1:6, 1:6, а на Итоговом чемпионате 2014 года уступила румынке Симоне Халеп со счетом – 0:6, 2:6.
В прошлом году Серена Уильямс не участвовала в соревнованиях с января, после победы на Открытом чемпионате Австралии, а 1 сентября она родила дочь, которую назвали Алексис Олимпия.
В начале этого года стали известны подробности здоровья Серена Уильямс после родов: у спортсменки разошелся шов от кесарева сечения началось обильное кровотечение.
Ранее мы рассказывали, чем Серена занималась вне "большого" корта: она стала мамой, спартанкой и "висела" с Бейонсе.
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