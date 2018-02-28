Серена Уильямс признана спортсменкой года по версии Laureus

В прошлом году американка выиграла Australian Open и ушла в декрет

Четырехкратная олимпийская чемпионка, 23-кратная победительница турниров "Большого шлема" в одиночном разряде американская теннисистка Серена Уильямс признана спортсменкой года по версии академии Laureus.

Торжественная церемония вручения наград Laureus Awards прошла во вторник в Монако.

Помимо Уильямс на звание спортсменки года были номинированы южноафриканская бегунья Кастер Семеня, испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, а также три американки: легкоатлетка Эллисон Феликс, пловчиха Кэти Ледеки и горнолыжница Микаэла Шиффрин.

В прошлом году Серена Уильямс не участвовала в соревнованиях с января, после победы на Открытом чемпионате Австралии, а 1 сентября она родила дочь, которую назвали Алексис Олимпия.

В начале этого года стали известны подробности здоровья Серена Уильямс после родов: у спортсменки разошелся шов от кесарева сечения началось обильное кровотечение.

Серена Уильямс получила wild card от организаторов и выступит на крупном турнире в Майами, который пройдет с 19 марта по 1 апреля.

Напомним, что лучшим спортсменом года по версии академии Laureus стал швейцарский теннисист Роджер Федерер.