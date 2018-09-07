Серена Уильямс стала финалисткой US Open

В двух сетах американка разобралась с латвийкой Анастасией Севастовой

Американская теннисистка Серена Уильямс вышла в финал Открытого чемпионата США. В полуфинале соревнований 17-я сеяная Уильямс в двух сетах обыграла 19-ю ракетку турнира – латвийку Анастасию Севастову со счетом – 6:3, 6:0. Это была первая встреча спортсменок.

Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут. Уильямс 4 раза подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету Севастовой 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

В финале Серена сразится с Наоми Осакой (Япония, 20). Уильямс находится в одном шаге от того, чтобы догнать рекордсменку всех времен по количеству титулов на "Шлемах" – Маргарет Корт (24)

US Open – последний в сезоне турнир "Большого шлема". Женский финал состоится завтра, 8 сентября, действующей чемпионкой является американка Слоан Стивенс.

Ранее мы писали, что Серена Уильямс заявила, что в ближайшие годы хочет родить еще детей. В прошлом году Серена Уильямс не участвовала в соревнованиях с января, после победы на Открытом чемпионате Австралии, а 1 сентября она родила дочь, которую назвали Алексис Олимпия.