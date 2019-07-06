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Серена Уильямс в рекордный раз вышла в 1/8 финала турнира "Большого шлема"

6 июля, 23:34

Знаменитая американская теннисистка в четвертом круге обыграла Юлию Гергес

Серена Уильямс
Серена Уильямс. Фото: AFP

Американка Серена Уильямс в третьем раунде Уимблдона обыграла Юлию Гергес – 6:3, 6:4. За счет этой победы экс-первая ракетка мира в 60-й раз вышла в 1/8 финала турнира "Большого шлема", оторвалась от Мартины Навратиловой и установила рекорд женского тенниса. На Уимблдоне Уильямс-младшая вышла в четвертый круг в 16-й раз. В 13 предыдущих случаях она проходила дальше.

Теперь Серена сыграет с Карлой Суарес-Наварро, в шести личных встречах с которой она только один раз проиграла больше четырех геймов и взяла пять сетов с баранками.

Ранее мы писали, что на Уимблдоне осталась только одна из сестер Киченок. Надежда Киченок продолжает борьбу в смешанном и парном турнирах.

Также вчера Даяна Ястремская пробилась в четвертый раунд Уимблдона и установила новый возрастной рекорд. Следующей соперницей Ястремской станет Чжан Шуай из Китая. Ястремская стала самой юной украинкой, пробившейся в четвертый раунд супертурнира в Лондоне в одиночном разряде.

Ране мы сообщали, что Элина Свитолина вышла в четвертый круг Уимблдона. В трех сетах украинская теннисистка обыграла Саккари из Греции. Она повторила личное достижение 2017 года.

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Тег теннис, Серена Уильямс, Уимблдон

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