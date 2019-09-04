Серена Уильямс второй в истории выиграла 100 матчей на US Open

Серена Уильямс на US Open-2019 / Фото: AFP

Восьмая ракетка мира Серена Уильямс повторила достижение своей соотечественницы Крис Эверт. 37-летняя американка стала второй в истории женского и мужского тенниса, кому удалось выиграть 100 матчей на Открытым чемпионате США в одиночном разряде. На счету Эверт 101 победа.

В 1/4 финала Уильямс разгромила китаянку Ван Цян (6:1, 6:0). В полуфинале шестикратная победительница US Open сыграет с украинкой Элиной Свитолиной.

"Потрясающий турнир! Очень сложные матчи я смогла пройти и наслаждаюсь этим, – говорит Элина Свитолина. – То, что я до этого четырежды уже обыгрывала Йоханну Конту, может, и делало мою задачу в сегодняшнем поединке проще. С другой стороны, на саму себя было больше давления – я уже не имела другого выбора, кроме как опять побеждать Йоханну. Знаете, мы очень хорошо подготовили тактику на этот матч, и исполнение не подвело. В финальной части поединка я оставалась спокойной, рука не дрожала на подаче. Пока что у меня все получается! Посмотрим, что будет в полуфинале".

Обыграв во вторник Йоханну Конту в матче за выход в полуфинал US Open-2019, Элина Свитолина гарантировала себе место в ТОП-3 рейтинга WTA по окончании Открытого чемпионата США. Если же 24-летняя одесситка выиграет американский "Шлем", то с нынешнего пятого места в списке лучших теннисисток планеты взлетит сразу на вторую позицию.



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